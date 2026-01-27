Akumuliatorinis siurblys VC 4 Cordless myHome

Patogus siurbimas lengvo dizaino dėka: naudojant VC 4 Cordless myHome siurbimas nereikalauja pastangų mažuose namų ūkiuose.

Maksimali judėjimo laisvė ir didžiausias komfortas viename: VC 4 Cordless myHome dulkių siurblys, kurio baterijos veikimo laikas yra iki 30 minučių, apsaugo vartotoją nuo nepatogaus didelio ir sunkus įrenginio naudojimo. Daugybė išmaniųjų funkcijų siurbimą padaro malonumu: dulkių talpos ištuštinimas vienu paspaudimu, boost funkcija, tylus veikimas, ergonomiška konstrukcija ir lengvai judantis grindų antgalis, užtikrinantis kruopštų nešvarumų surinkimą nuo kietų grindų ir kilimų paviršių. Patogus Power Lock užfiksuoja įjungtą maitinimo klavišą. Kruopščiai sukurtas dizainas užtikrina, kad sunkiai pasiekiamų vietų tokių kaip, sofos plyšiai ar erdvės esančios po baldais bus lengvai pasiektos ir nuodugniai išvalytos.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinis siurblys VC 4 Cordless myHome: Tiksliai suderinta technologija
Tiksliai suderinta technologija
Galinga 21,6 V baterija, puikiai suderinta su elektriniu grindų antgaliu. Optimalus veikimo laikas 30 min įprastu režimu.
Akumuliatorinis siurblys VC 4 Cordless myHome: Dviejų lygių galingumo kontrolė
Dviejų lygių galingumo kontrolė
Optimalus baterijos veikimo laikas mažiems butams Pasirenkamas "boost" režimas. Iki 18 min veikimo laikas naudojant galingiausią režimą.
Akumuliatorinis siurblys VC 4 Cordless myHome: Paprasta naudoti
Paprasta naudoti
Priklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu. Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Praktiška filtrų sistema
  • 3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniu, oro ir porolono filtrais.
  • Nereikia pirkti filtravimo maišelių
  • Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Elektra varomas antgalis
  • Optimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba.
  • Užtikrina patikimą paviršių valymą
  • Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
Patogus akumuliatorinio dulkių siurblio laikymas
  • Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį patogu ir paprasta saugoti
  • Kompaktiškas dizainas, visada paruoštas naudoti
  • Patogus įkrovimas saugojimo padėtyje
Plačios panaudojimo galimybės
  • Papildomi priedai nepriekaištingam kiekvieno namų kampelio valymui
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Fazių skaičius (Ph) 1
Įtampa (V) 100 / 240
Dažnis (Hz) 50 / 60
Garso lygis (dB(A)) < 78
Talpos dydis (ml) 650
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų baterija
Įtampa (V) 21,6
Talpa (Ah) 2,5
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min) Normalus režimas: / approx. 30 Boost režimas: / approx. 18
Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min) 345
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Spalva Balta
Svoris (be priedų) (kg) 2,4
Svoris (su pakuote) (kg) 4,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 230 x 236 x 1115

Komplektacija

  • Akumuliatorius: 21.6 V / 2.5 Ah baterija (1 vienetas)
  • Poroloninis filtras
  • Oro filtras: 1 Piece(s)
  • Universalus grindų antgalis
  • Plyšių antgalis
  • Baldų apmušalų antgalis ir minkštas dulkių šepetys (2-in-1)
  • Siurbimo vamzdis: Plastikas
  • Mažas sieninis laikiklis

Įranga

  • Filtrų sistema be maišelių
  • Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Pritaikymo sritys
  • Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
  • Kilimai
  • Tekstiliniai paviršiai
  • Laiptai
Priedai
VC 4 Cordless myHome atsarginės dalys

