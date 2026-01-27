Akumuliatorinis siurblys VC 4 Cordless myHome
Patogus siurbimas lengvo dizaino dėka: naudojant VC 4 Cordless myHome siurbimas nereikalauja pastangų mažuose namų ūkiuose.
Maksimali judėjimo laisvė ir didžiausias komfortas viename: VC 4 Cordless myHome dulkių siurblys, kurio baterijos veikimo laikas yra iki 30 minučių, apsaugo vartotoją nuo nepatogaus didelio ir sunkus įrenginio naudojimo. Daugybė išmaniųjų funkcijų siurbimą padaro malonumu: dulkių talpos ištuštinimas vienu paspaudimu, boost funkcija, tylus veikimas, ergonomiška konstrukcija ir lengvai judantis grindų antgalis, užtikrinantis kruopštų nešvarumų surinkimą nuo kietų grindų ir kilimų paviršių. Patogus Power Lock užfiksuoja įjungtą maitinimo klavišą. Kruopščiai sukurtas dizainas užtikrina, kad sunkiai pasiekiamų vietų tokių kaip, sofos plyšiai ar erdvės esančios po baldais bus lengvai pasiektos ir nuodugniai išvalytos.
Savybės ir privalumai
Tiksliai suderinta technologijaGalinga 21,6 V baterija, puikiai suderinta su elektriniu grindų antgaliu. Optimalus veikimo laikas 30 min įprastu režimu.
Dviejų lygių galingumo kontrolėOptimalus baterijos veikimo laikas mažiems butams Pasirenkamas "boost" režimas. Iki 18 min veikimo laikas naudojant galingiausią režimą.
Paprasta naudotiPriklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu. Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Praktiška filtrų sistema
- 3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniu, oro ir porolono filtrais.
- Nereikia pirkti filtravimo maišelių
- Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Elektra varomas antgalis
- Optimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba.
- Užtikrina patikimą paviršių valymą
- Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
Patogus akumuliatorinio dulkių siurblio laikymas
- Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį patogu ir paprasta saugoti
- Kompaktiškas dizainas, visada paruoštas naudoti
- Patogus įkrovimas saugojimo padėtyje
Plačios panaudojimo galimybės
- Papildomi priedai nepriekaištingam kiekvieno namų kampelio valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|650
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|21,6
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / approx. 30 Boost režimas: / approx. 18
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|345
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 236 x 1115
Komplektacija
- Akumuliatorius: 21.6 V / 2.5 Ah baterija (1 vienetas)
- Poroloninis filtras
- Oro filtras: 1 Piece(s)
- Universalus grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis ir minkštas dulkių šepetys (2-in-1)
- Siurbimo vamzdis: Plastikas
- Mažas sieninis laikiklis
Įranga
- Filtrų sistema be maišelių
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kilimai
- Tekstiliniai paviršiai
- Laiptai
Priedai
VC 4 Cordless myHome atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.