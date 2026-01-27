Akumuliatorinis siurblys VC 4 Cordless myHome Car
Kompaktiškas, lengvas ir visada po ranka: VC 4 Cordless myHome Car yra belaidis dulkių siurblys su filtravimo sistema be maišelio, todėl puikiai tinka nedidelio buto ar automobilio salono valymui.
Visada ten, kur reikia: akumuliatorinis myHome automobilinis dulkių siurblys VC 4 Cordless yra nedidelio svorio ir nevaržo judėjimo laisvės, todėl jį ypač patogu naudoti. Nuėmus siurbimo vamzdį, jis tampa kompaktišku rankiniu dulkių siurbliu - puikiai tinka automobilio salono valymui. Jis taip pat turi idealius priedus automobilio salono valymui: t. y. siaurą plyšių antgalį, papildomą ilgą, lankstų antgalį, skirtą siaurų plyšių valymui, minkštą baldų šepetėlį 2 in 1, skirtą švelnių paviršių valymui, prailginimo žarną geresniam prieinamumui ir didelį baldų apmušalų antgalį. Visiškai įkrautas prietaisas gali veikti iki 30 minučių. Praktiškos įrenginio funkcijos palengvina sunkų dulkių siurbimo darbą. Pavyzdžiui, elektra varomas grindų antgalis, patikimai surenkantis nešvarumus nuo kietų grindų ir kilimų, „boost“ funkcija, leidžianti greitai įjungti papildomą galią, vienu spustelėjimu ištuštinamas dulkių konteineris ir fiksavimo mygtukas, kad nereikėtų laikyti nuspausto įjungimo mygtuko. Dulkių siurblį galima tvarkingai laikyti mažose erdvėse naudojant komplekte esantį sieninį laikiklį.
Savybės ir privalumai
Tiksliai suderinta technologijaGalinga 21,6 V baterija, puikiai suderinta su elektriniu grindų antgaliu. Optimalus veikimo laikas 30 min įprastu režimu.
Dviejų lygių galingumo kontrolėOptimalus baterijos veikimo laikas mažiems butams Pasirenkamas "boost" režimas. Iki 18 min veikimo laikas naudojant galingiausią režimą.
Papildomi priedai automobilio salono valymuiIlgas lankstus plyšių antgalis ir lanksti prailginimo žarna patogiam visų automobilio paviršių valymui Didelis baldų apmušalų antgalis greitam ir rūpestingam automobilio sėdynių valymui
Paprasta naudoti
- Priklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas
- Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
- Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Praktiška filtrų sistema
- 3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniu, oro ir porolono filtrais.
- Nereikia pirkti filtravimo maišelių
- Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Elektra varomas antgalis
- Optimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba.
- Užtikrina patikimą paviršių valymą
- Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
Patogus akumuliatorinio dulkių siurblio laikymas
- Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį patogu ir paprasta saugoti
- Kompaktiškas dizainas, visada paruoštas naudoti
- Patogus įkrovimas saugojimo padėtyje
Plačios panaudojimo galimybės
- Papildomi priedai nepriekaištingam kiekvieno namų kampelio valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|650
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|21,6
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / approx. 30 Boost režimas: / approx. 18
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|345
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 236 x 1115
Komplektacija
- Akumuliatorius: 21.6 V / 2.5 Ah baterija (1 vienetas)
- Poroloninis filtras
- Oro filtras: 1 Piece(s)
- Universalus grindų antgalis
- Plyšių antgalis
- Ilgas lankstus plyšių antgalis
- Lanksti prailginimo žarna
- Didelis baldų apmušalų antgalis
- Baldų antgalis 2-in-1
- Siurbimo vamzdis: Plastikas
- Mažas sieninis laikiklis
Įranga
- Filtrų sistema be maišelių
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Videos
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kilimai
- Tekstiliniai paviršiai
- Laiptai
- Transporto priemonės salonui
Priedai
VC 4 Cordless myHome Car atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.