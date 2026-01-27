Akumuliatorinis siurblys VC 4 Cordless myHome Pet
Kompaktiškas, be filtro maišelio ir puikiai tinka naminių gyvūnėlių plaukams šalinti: belaidis dulkių siurblys VC 4 Cordless myHome Pet ypač tinka mažiems namams su augintiniais.
Kompaktiškas belaidis dulkių siurblys: VC 4 Cordless myHome Pet yra po ranka kai tik reikia - patikimai pašalina dulkes, nešvarumus ir gyvūnų plaukus nuo visų tipų grindų ir kitų paviršių. Belaidis dulkių siurblys pasižymi dideliu patogumu, mažu svoriu ir neribota judėjimo laisve. Žemas triukšmo lygis negąsdina naminių gyvūnų. Siurbimo laikas su pilnai įkrauta baterija yra iki 30 minučių. Jis gali būti naudojamas kaip grindų arba rankinis dulkių siurblys. Aktyvus, baterija varomas grindų antgalis užtikrina kruopštų nešvarumų ir plaukų pašalinimą nuo kietų grindų ir kilimų. O motorizuotas mini turbo antgalis patikimai pašalina giliai pluoštuose esančius nešvarumus, trupinius, odos daleles ir plaukus nuo apmušalų, gyvūnų pledukų ir čiužinių. Kitos praktiškos funkcijos: 1 paspaudimu ištuštinamas dulkių konteineris, prireikus padidinti siurbiamąją galią Boost funkcija ir fiksavimo mygtukas, dėl kurio nereikia nuolat nuspaudus laikyti įjungimo mygtuko. Komplekte yra plyšių antgalis, baldų šepetys 2-in-1 ir sieninis laikiklis.
Savybės ir privalumai
Tiksliai suderinta technologijaGalinga 21,6 V baterija, puikiai suderinta su elektriniu grindų antgaliu. Optimalus veikimo laikas 30 min įprastu režimu.
Dviejų lygių galingumo kontrolėOptimalus baterijos veikimo laikas mažiems butams Pasirenkamas "boost" režimas. Iki 18 min veikimo laikas naudojant galingiausią režimą.
Papildomi specialūs priedai naminių gyvūnėlių turėtojamsElektrinis mini turbo šepetys lengvai pašalina beveik visus palaidus augintinių plaukus nuo minkštų baldų
Paprasta naudoti
- Priklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas
- Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
- Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Praktiška filtrų sistema
- 3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniu, oro ir porolono filtrais.
- Nereikia pirkti filtravimo maišelių
- Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Elektra varomas antgalis
- Optimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba.
- Užtikrina patikimą paviršių valymą
- Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
Patogus akumuliatorinio dulkių siurblio laikymas
- Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį patogu ir paprasta saugoti
- Kompaktiškas dizainas, visada paruoštas naudoti
- Patogus įkrovimas saugojimo padėtyje
Plačios panaudojimo galimybės
- Papildomi priedai nepriekaištingam kiekvieno namų kampelio valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|650
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|21,6
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / approx. 30 Boost režimas: / approx. 18
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|345
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 236 x 1115
Komplektacija
- Akumuliatorius: 21.6 V / 2.5 Ah baterija (1 vienetas)
- Poroloninis filtras
- Oro filtras: 1 Piece(s)
- Universalus grindų antgalis
- Mini turbo šepetys
- Plyšių antgalis
- Baldų antgalis 2-in-1
- Siurbimo vamzdis: Plastikas
- Mažas sieninis laikiklis
Įranga
- Filtrų sistema be maišelių
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kilimai
- Augintinių plaukai
Priedai
VC 4 Cordless myHome Pet atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.