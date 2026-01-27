Akumuliatorinis siurblys VC 6 Cordless ourFamily
Lengvas ir patikimas valymas didesniuose namų ūkiuose: VC 6 Cordless ourFamily dulkių siurblys išsiskiria mažu svoriu, filtravimo sistema be maišelių ir didele siurbiamąja galia.
Valymas iš tikrųjų gali būti paprastas: naudojant VC 6 Cordless ourFamily dulkių siurblį siurbimas tampa tikru džiaugsmu. Daugybė patogių funkcijų tokių kaip dulkių talpos ištuštinimas vienu paspaudimu, boost funkcija, ergonomiškas dizainas. Pritaikytas valyti sunkiai pasiekiamose vietose, ir LED lemputes ant paslankaus grindų antgalio, todėl dulkės tampa dar labiau matomos ir garantuoja patikimą nešvarumų surinkimą. Kiti privalumai yra žemas triukšmo lygis, atskiras filtrų valymo įrankis ir patogus akumuliatoriaus būsenos ekranas, kuriame rodoma akumuliatoriaus būsena ir atitinkami pranešimai. Taip pat yra patogi Power Lock funkcija, kuri užfiksuoja maitinimo mygtuką. Dėl sieninio laikiklio su įmontuota įkrovimo funkcija dulkių siurblio laikymas ir įkrovimas negali būti paprastesnis ir dar patogesnis. Galingas BLDC variklis (250 W) kartu su 25,2 V akumuliatoriaus įtampa užtikrina patogų darbą.
Savybės ir privalumai
Tiksliai suderinta technologijaGalinga 25,2 V baterija, puikiai suderinta su elektriniu grindų antgaliu. Optimalus veikimo laikas 50 minučių įprastu režimu. 250 W variklis, elektrinis grindų antgalis, Power Lock ir 3 pakopų filtrų sistema be maišelių.
Praktiška filtrų sistema3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniais, orui laidžiu ir HEPA higienos filtrais. HEPA filtras (EN 1822:1998) itin švariam išpučiamam orui. Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Elektra varomas antgalisOptimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba. Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais. Užtikrina patikimą paviršių valymą
Dviejų lygių galingumo kontrolė
- Ilgas veikimo laikas didesnio ploto namams valyti.
- Pasirenkamas "boost" režimas.
Sieninis laikiklis su įkrovimo funkcija
- Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį patogu ir paprasta saugoti
- Patogus įkrovimas tiesiog pakabinus dulkių siurblį.
Intuityvus informacinis ir įkrovimo ekranas
- Pranešimai ir klaidų informacija LED ekrane
- Aiški baterijos būsena ekrane
Paprasta naudoti
- Priklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas
- Pasirenkamas "boost" režimas.
- Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|800
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|25,2
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / approx. 50 Boost režimas: / approx. 11
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|235
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Komplektacija
- Akumuliatorius: 25.2 V / 2.5 Ah baterija (1 vienetas)
- HEPA filtras: HEPA 12 filtras (EN 1822:1998)
- Oro filtras: 1 Piece(s)
- Didelis universalus antgalis su LED apšvietimu
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis ir minkštas dulkių šepetys (2-in-1)
- Siurbimo vamzdis: Metalas
- Didelis sieninis laikiklis su įkrovimo įtaisu
Įranga
- Minkšta rankena
- Filtrų sistema be maišelių
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kilimai
- Tekstiliniai paviršiai
- Laiptai
Priedai
VC 6 Cordless ourFamily atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.