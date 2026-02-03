Akumuliatorinis siurblys VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Didelė siurbimo galia: VC 6 Cordless Premium ourFamily dulkių siurblys be maišelių užtikrina ilgalaikius valymo rezultatus. Su filtro valymo įrankiu ir antra keičiama baterija komplekte.
Judėjimo laisvė suteikia komfortą. Naudojant VC 6 Cordless ourFamily dulkių siurblį, siurbimas tampa tikru džiaugsmu: daugybė išmaniųjų funkcijų: patogus dulkių konteinerio ištuštinimas vienu paspaudimu, boost funkcija, ergonomiškas dizainas, puikiai atliks savo darbą net ir sunkiai pasiekiamose vietose, integruotas LED apšvietimas ant paslankaus grindų antgalio, užtikrins kad dulkės būtų dar labiau matomos ir garantuoja patikimą nešvarumų surinkimą. Kiti privalumai yra žemas triukšmo lygis, atskiras filtrų valymo įrankis ir akumuliatoriaus būsenos ekranas, kuriame rodomi ir pranešimai apie gedimus. Power Lock funkcija, kuri užfiksuoja maitinimo mygtuką. Dėl sieninio laikiklio su įmontuota įkrovimo funkcija dulkių siurblio laikymas ir įkrovimas negali būti paprastesnis. Galingas BLDC variklis (250 W) kartu su 25,2 V akumuliatoriaus įtampa, užtikrina kad siurbimo procesas taptų malonumu. Veikimo laikas yra 50 minučių, o komplekte esanti antroji baterija užtikrina,darbo laiko prailginamą. Filtro valymo procesas tampa vaikų žaidimu: tiesiog pritvirtinkite filtro valymo įrankį, įdėkite antrą oro įleidimo filtrą ir pradėkite valyti.
Savybės ir privalumai
Tiksliai suderinta technologijaGalinga 25,2 V baterija, puikiai suderinta su elektriniu grindų antgaliu. Optimalus veikimo laikas 50 minučių įprastu režimu. 250 W variklis, elektrinis grindų antgalis, Power Lock ir 3 pakopų filtrų sistema be maišelių.
Praktiška filtrų sistema3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniais, orui laidžiu ir HEPA higienos filtrais. HEPA filtras (EN 1822:1998) itin švariam išpučiamam orui. Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Elektra varomas antgalisOptimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba. Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais. Užtikrina patikimą paviršių valymą
Dviejų lygių galingumo kontrolė
- Ilgas veikimo laikas didesnio ploto namams valyti.
- Pasirenkamas "boost" režimas.
Sieninis laikiklis su įkrovimo funkcija
- Patogus įkrovimas tiesiog pakabinus dulkių siurblį.
- Priedų laikymas, suteikia greitą priedų keitimo galimybę
- Kompaktiškas dizainas, visada paruoštas naudoti
- Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį patogu ir paprasta saugoti
Paprasta naudoti
- Priklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas
- Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Intuityvus informacinis ir įkrovimo ekranas
- Pranešimai ir klaidų informacija LED ekrane
- Aiški baterijos būsena ekrane
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|800
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|25,2
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / approx. 50 Boost režimas: / approx. 11
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|235
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Komplektacija
- Akumuliatorius: 25.2 V / 2.5 Ah baterija (2 vienetai)
- HEPA filtras: HEPA 12 filtras (EN 1822:1998)
- Oro filtras: 2 Piece(s)
- Filtro valymo įrankis
- Didelis universalus antgalis su LED apšvietimu
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis ir minkštas dulkių šepetys (2-in-1)
- Siurbimo vamzdis: Metalas
- Didelis sieninis laikiklis su įkrovimo įtaisu
Įranga
- Minkšta rankena
- Filtrų sistema be maišelių
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kilimai
- Tekstiliniai paviršiai
- Laiptai
Priedai
VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.