VC 6 Cordless ourFamily Car yra belaidis dulkių siurblys su filtravimo sistema be maišelio. Kartu jis galingas ir turi reikiamus priedus kruopščiam valymui namuose ir automobilyje.
Dulkių siurbimas tampa maloniu užsiėmimu: VC 6 Cordless ourFamily Car suteikia maksimalią judėjimo laisvę namuose ir automobilyje, o jo veikimo trukmė - iki 50 minučių. 250 vatų BLDC variklis atlieka sunkų siurbimo darbą, nesvarbu, ar valote namus, ar automobilio saloną. Elektrinis grindų antgalis su LED apšvietimu kietas grindis išsiurbia taip pat kruopščiai, kaip ir kilimus. Dėl kompaktiškos konstrukcijos, nedidelio svorio ir priedų šis dulkių siurblys yra ypač universalus, nes gali būti naudojamas ir kaip rankinis siurblys. LED plyšių antgalis yra naudingas pagalbininkas valant siaurose ir tamsiose vietose, ypač automobilių salonuose. Minkštą baldų šepetėlį 2-in-1 galima naudoti švelniai valant net ir lengvai pažeidžiamus prietaisų skydelio paviršius. Prailginimo žarna pagerina prieinamumą, o baldų apmušalų antgalis puikiai tinka automobilio sėdynių valymui. Kitos naudingos funkcijos: lengvas dulkių konteinerio ištuštinimas vienu spustelėjimu, „boost“ funkcija didesnei siurbimo galiai, ergonomiškas dizainas, leidžiantis lengvai valyti erdves po baldais, trijų lygių akumuliatoriaus indikatorius ir tylus veikimas. Komplekte taip pat yra sieninis laikiklis su įkrovimo funkcija.
Savybės ir privalumai
Tiksliai suderinta technologijaGalinga 25,2 V baterija, puikiai suderinta su elektriniu grindų antgaliu. Optimalus veikimo laikas 50 minučių įprastu režimu. 250 W variklis, elektrinis grindų antgalis, Power Lock ir 3 pakopų filtrų sistema be maišelių.
Praktiška filtrų sistema3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniais, orui laidžiu ir HEPA higienos filtrais. HEPA filtras (EN 1822:1998) itin švariam išpučiamam orui. Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Papildomi priedai automobilio salono valymuiLED plyšių antgalis nešvarumų aptikimui tamsiuose kampuose Ilgas lankstus plyšių antgalis ir lanksti prailginimo žarna patogiam visų automobilio paviršių valymui Didelis baldų apmušalų antgalis greitam ir rūpestingam automobilio sėdynių valymui
Elektra varomas antgalis
- Optimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba.
- Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
- Užtikrina patikimą paviršių valymą
Dviejų lygių galingumo kontrolė
- Ilgas veikimo laikas didesnio ploto namams valyti.
- Pasirenkamas "boost" režimas.
Sieninis laikiklis su įkrovimo funkcija
- Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį patogu ir paprasta saugoti
- Patogus įkrovimas tiesiog pakabinus dulkių siurblį.
Intuityvus informacinis ir įkrovimo ekranas
- Pranešimai ir klaidų informacija LED ekrane
- Aiški baterijos būsena ekrane
Paprasta naudoti
- Priklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas
- Pasirenkamas "boost" režimas.
- Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Plačios panaudojimo galimybės
- Papildomi priedai nepriekaištingam kiekvieno namų kampelio valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|800
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|25,2
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / approx. 50 Boost režimas: / approx. 11
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|235
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Komplektacija
- Akumuliatorius: 25.2 V / 2.5 Ah baterija (1 vienetas)
- HEPA filtras: HEPA 12 filtras (EN 1822:1998)
- Oro filtras: 1 Piece(s)
- Didelis universalus antgalis su LED apšvietimu
- Ilgas lankstus plyšių antgalis
- Plyšių antgalis su LED apšvietimu
- Lanksti prailginimo žarna
- Didelis baldų apmušalų antgalis
- Baldų antgalis 2-in-1
- Siurbimo vamzdis: Metalas
- Didelis sieninis laikiklis su įkrovimo įtaisu
Įranga
- Minkšta rankena
- Filtrų sistema be maišelių
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kilimai
- Transporto priemonės salonui
Priedai
