VC 6 Cordless ourFamily Pet belaidis dulkių siurblys su filtrų sistema be maišelio, pasižymi didele siurbimo galia ir reikiamais priedais, kad surinktų augintinių plaukus ir odos ląsteles.
Akumuliatorinis dulkių siurblys VC 6 Cordless ourFamily Pet džiugina puikiais rezultatais, patogiu valdymu ir maksimalia judėjimo laisve, o jo veikimo trukmė - iki 50 minučių. Galingas 250 vatų BLDC variklis užtikrina nesudėtingą siurbimą ir kruopščius valymo rezultatus net tada, kai reikia pašalinti augintinių plaukus ir odos ląsteles. Jis taip pat turi „boost“ funkciją, užtikrinančią papildomą galią, kai jos reikia. Elektrinis antgalis su LED lemputėmis valo ir kietas grindis, ir kilimus. Be to, įrenginyje yra ir elektrinis mini turbo šepetys minkštiems baldams ir čiužiniams. Papildomam patogumui prietaisas turi vienu paspaudimu ištuštinamą dulkių konteinerį, pasižymi ergonomišku dizainu, leidžiančiu lengvai patekti po baldais, ir trijų lygių baterijos indikatoriumi. Dar vienas privalumas - tai tylus veikimas valymo metu, kuris negąsdina naminių gyvūnėlių. Dėl fiksavimo mygtuko nereikia nuolat laikyti nuspausto įjungimo mygtuko. Kompaktišką prietaisą galima naudoti ir kaip rankinį siurblį, pavyzdžiui, baldų valymui. Komplekte yra plyšių antgalis, minkštas baldų šepetys 2 in 1, filtro valymo įrankis, taip pat antras atsarginis filtras ir sieninis laikiklis su įkrovimo funkcija.
Savybės ir privalumai
Tiksliai suderinta technologijaGalinga 25,2 V baterija, puikiai suderinta su elektriniu grindų antgaliu. Optimalus veikimo laikas 50 minučių įprastu režimu. 250 W variklis, elektrinis grindų antgalis, Power Lock ir 3 pakopų filtrų sistema be maišelių.
Praktiška filtrų sistema3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniais, orui laidžiu ir HEPA higienos filtrais. Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Papildomi specialūs priedai naminių gyvūnėlių turėtojamsElektrinis mini turbo šepetys lengvai pašalina beveik visus palaidus augintinių plaukus nuo minkštų baldų Paprastas filtro valymas – svarbu tada, kai yra didelė nešvarumų koncentracija namuose, kuriuose yra augintiniai, kai filtrą reikia valyti dažniau.
Elektra varomas antgalis
- Optimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba.
- Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
- Užtikrina patikimą paviršių valymą
Dviejų lygių galingumo kontrolė
- Ilgas veikimo laikas didesnio ploto namams valyti.
- Pasirenkamas "boost" režimas.
Sieninis laikiklis su įkrovimo funkcija
- Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį patogu ir paprasta saugoti
- Patogus įkrovimas tiesiog pakabinus dulkių siurblį.
Intuityvus informacinis ir įkrovimo ekranas
- Pranešimai ir klaidų informacija LED ekrane
- Aiški baterijos būsena ekrane
Paprasta naudoti
- Priklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas
- Pasirenkamas "boost" režimas.
- Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Plačios panaudojimo galimybės
- Papildomi priedai nepriekaištingam kiekvieno namų kampelio valymui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|800
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|25,2
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / approx. 50 Boost režimas: / approx. 11
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|235
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Komplektacija
- Akumuliatorius: 25.2 V / 2.5 Ah baterija (1 vienetas)
- HEPA filtras: HEPA 12 filtras (EN 1822:1998)
- Oro filtras: 2 Piece(s)
- Filtro valymo įrankis
- Didelis universalus antgalis su LED apšvietimu
- Mini turbo šepetys
- Plyšių antgalis
- Baldų antgalis 2-in-1
- Siurbimo vamzdis: Metalas
- Didelis sieninis laikiklis su įkrovimo įtaisu
Įranga
- Minkšta rankena
- Filtrų sistema be maišelių
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kilimai
- Augintinių plaukai
Priedai
