Akumuliatorinis siurblys VC 7 Cordless yourMax
Lengvas valymo procesas ir ilga veikimo trukmė: VC 7 Cordless yourMax dulkių siurblys gali pasigirti mažu svoriu, filtravimo sistema be maišelių ir dulkių jutikliu.
Kai siurbimas iš nuobodžios namų ruošos darbo, virsta valymo malonia patirtimi: VC 7 Cordless yourMax daro įspūdį naujausiomis technologijomis, gausiu antgalių asortimentu ir paprastu valdymu. Dulkių jutiklis aptinka nešvarumus, ir taip atitinkamai pritaiko siurbiamąją galią, užtikrindamas efektyvų baterijos naudojimo laiką iki 60 minučių. Galingas 350 vatų BLDC variklis ir 25,2 V akumuliatoriaus įtampa užtikrina sklandų darbą. Boost funkcija užtikrina didžiausią siurbimo galią vos vienu mygtuko paspausimu. Kiti privalumai – lengvas dulkių konteinerio ištuštinimas, ergonomiškas dizainas, skirtas valyti net sunkiai pasiekiamas vietas, ir LED lemputės ant aktyvaus grindų antgalio, dėl kurių dulkės tampa geriau matomos. Dėl įrenginio ir papildomo filtro valymo procesas tampa dar paprastesnis. Dėl skirtingų antgalių valymo užduotys tampa vaikų žaidimu: plyšių antgalis pašalina nešvarumus iš kampų ir plyšių, 2-in-1 antgalis yra puiki priemonė baldams ir apmušalams valyti, o minkštas šepetys tinka net ir jautriems paviršiams valyti. Kiti privalumai: akumuliatoriaus būsenos indikatorius ir sieninis laikiklis su įkrovimo funkcija.
Savybės ir privalumai
Dulkių jutiklisAutomatinis dulkių aptikimas ir galios valdymas. Sumanus galios reguliavimas ilgesniam veikimo laikui užtikrinti Intuityvus ir lengvas dulkių valymas.
Tiksliai suderinta technologijaGalinga 25,2 V baterija, puikiai suderinta su elektriniu grindų antgaliu. Optimalus veikimo laikas 60 minučių įprastu režimu. 350 W variklis, paslankus grindų antgalis, Power Lock ir 3 pakopų filtravimo sistema be maišelių.
Praktiška filtrų sistema3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniais, orui laidžiu ir HEPA higienos filtrais. HEPA filtras (EN 1822:1998) itin švariam išpučiamam orui. Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Elektra varomas antgalis
- Optimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba.
- Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
- Užtikrina patikimą paviršių valymą
Dviejų lygių galingumo kontrolė
- Ilgas veikimo laikas didesnio ploto namams valyti.
- Pasirenkamas "boost" režimas.
Sieninis laikiklis su įkrovimo funkcija
- Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį patogu ir paprasta saugoti
- Patogus įkrovimas tiesiog pakabinus dulkių siurblį.
Intuityvus informacinis ir įkrovimo ekranas
- Pranešimai ir klaidų informacija LED ekrane
- Aiški baterijos būsena ekrane
Paprasta naudoti
- Priklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas
- Pasirenkamas "boost" režimas.
- Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|800
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|25,2
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / approx. 60 Boost režimas: / approx. 8
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|220
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Komplektacija
- Akumuliatorius: 25.2 V / 2.5 Ah baterija (1 vienetas)
- HEPA filtras: HEPA 12 filtras (EN 1822:1998)
- Oro filtras: 2 Piece(s)
- Filtro valymo įrankis
- Didelis universalus antgalis su LED apšvietimu
- Plyšių antgalis
- Baldų apmušalų antgalis ir minkštas dulkių šepetys (2-in-1)
- Minkštas šepetys
- Siurbimo vamzdis: Metalas
- Didelis sieninis laikiklis su įkrovimo įtaisu
Įranga
- Minkšta rankena
- Filtrų sistema be maišelių
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
- Dulkių jutiklis
Pritaikymo sritys
- Kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštis, akmuo, linoleumas ir PVC
- Kilimai
- Tekstiliniai paviršiai
- Laiptai
Priedai
