Akumuliatorinis siurblys VC 7 Signature Line
Dulkių siurblys VC 7 Signature Line su inovatyviu dulkių jutikliu ir antruoju akumuliatoriumi. Su filtro valymo įrankiu, siaurų plyšių antgaliu, mini turbo šepetėliu, minkštu dulkių šepetėliu ir sieniniu laikikliu su įkrovimo funkcija.
Tik mūsų inovatyviausi ir galingiausi gaminiai turi technologijų pradininko ir įmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašą. Dėl to naujasis VC 7 Signature Line iš karto atpažįstamas kaip geriausias prietaisas savo kategorijoje. Su tokiais svarbiausiais elementais kaip dulkių jutiklis, judrusis grindų antgalis ar 2 pakopų galios valdymas, jis nustato naujus valymo rezultatų ir veikimo trukmės standartus. Dėl antrojo akumuliatoriaus VC 7 Signature Line yra visada pasirengęs darbui dideliuose namų ūkiuose.
Savybės ir privalumai
Signature Line linijos privalumaiĮmonės įkūrėjo Alfredo Kärcherio parašas žymi gaminį kaip geriausią Kärcher prietaisą savo kategorijoje. Kiti išskirtiniai privalumai - programėlių palaikymas ir pratęsta garantija.
Antras akumuliatoriusNeribotas veikimo laikas.
Dulkių jutiklisAutomatinis dulkių aptikimas ir galios valdymas. Sumanus galios reguliavimas ilgesniam veikimo laikui užtikrinti Intuityvus ir lengvas dulkių valymas.
Elektra varomas antgalis
- Optimalus purvo surinkimas elektrinio šepečio pagalba.
- Dėl didelio manevringumo labai lengva išvalyti po baldais.
- Užtikrina patikimą paviršių valymą
Praktiška filtrų sistema
- 3 pakopų filtravimo sistema su cikloniniais, orui laidžiu ir HEPA higienos filtrais.
- HEPA filtras (EN 1822:1998) itin švariam išpučiamam orui.
- Paprastas filtro ištuštinimas vienu paspaudimu.
Paprasta naudoti
- Priklausomai nuo atliekamos užduoties, galingumas gali būti lengvai ir greitai reguliuojamas
- Pasirenkamas "boost" režimas.
- Power Lock lengvam ir patogiam naudojimui
Intuityvus informacinis ir įkrovimo ekranas
- Pranešimai ir klaidų informacija LED ekrane
- Aiški baterijos būsena ekrane
Sieninis laikiklis su įkrovimo funkcija
- Naudojant sieninį laikiklį, įrenginį patogu ir paprasta saugoti
- Patogus įkrovimas tiesiog pakabinus dulkių siurblį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Garso lygis (dB(A))
|< 78
|Talpos dydis (ml)
|800
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|25,2
|Talpa (Ah)
|2,5
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (/min)
|Normalus režimas: / approx. 60 Boost režimas: / approx. 8
|Įkrovimo laikas su standartiniu įkrovikliu (min)
|220
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|235 x 266 x 1130
Komplektacija
- Akumuliatorius: 25.2 V / 2.5 Ah baterija (2 vienetai)
- HEPA filtras: HEPA 12 filtras (EN 1822:1998)
- Oro filtras: 2 Piece(s)
- Filtro valymo įrankis
- Didelis universalus antgalis su LED apšvietimu
- Mini turbo šepetys
- Plyšių antgalis
- Baldų antgalis 2-in-1
- Siurbimo vamzdis: Metalas
- Didelis sieninis laikiklis su įkrovimo įtaisu
Įranga
- Minkšta rankena
- Filtrų sistema be maišelių
- Galingumo reguliavimas: su 2 našumo lygiais
- Dulkių jutiklis
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Tekstiliniai paviršiai
- Laiptai
Priedai
VC 7 Signature Line atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.