Belaidė šluotelė KB 5
KB 5 belaidė, elektrinė šluotelė greitai paruošiama naudoti ir pasižymi išskirtiniu valymo našumu mažiausiose erdvėse.
Greitas ir efektyvus tarpinis kietųjų paviršių ir kilimų valymas? Tai - tinkama užduotis KB 5 belaidei elektrinei šluotelei. Kärcher "Adaptive Cleaning" sistemos dėka, belaidė elektrinė šluotelė užtikrina puikius valymo rezultatus ir lengvai pašalina visus nešvarumus. KB 5 įrenginyje yra naudojama ličio jonų baterija, todėl jį galima pradėti naudoti greičiau nei dulkių siurblį. Toks tarpinis valymas yra ypatingai patogus: leidžia dirbti ergonomiškai, nes nereikia pasilenkti, išvalomi visi pakraščiai, grindys po kėdėmis ir baldais, patogu naudoti laiptams. Kitos KB 5 įrenginio funkcijos ir eksploatacinės savybės yra: automatinis įjungimo/išjungimo jungiklis, lanksti dviguba jungtis, leidžianti lengvai manevruoti, nešvarumų surinkimo talpa, kurią galima patogiai išimti iš šono, universalus šepetys, kompaktiškas laikymas ir nedidelis belaidės elektrinės šluotos svoris.
Savybės ir privalumai
Karcher Adaptyvi Valymo SistemaPatikimai pašalina purvą nuo visų grindų paviršių. Inovatyvūs kilnojamieji šlavimo ratlankiai optimaliam nešvarumų surinkimui. Patobulinta geometrija, užtikrinanti optimalų nešvarumų pralaidumą, patikimesniam nešvarumų pašalinimui.
Nešvarumų talpyklą lengva nuimti ir vėl uždėtiGreitas ir lengvas ištuštinimas išvengiant kontakto su purvu.
Lanksti dviguba jungtisRankena gali lengvai judėti įvairiomis kryptimis. Lengva manevruoti. Įskaitant baldus ir kėdes.
Automatinis įjungimas/išjungimas
- Lengva įjungti ir išjungti.
- Greitas ir intuityvus.
- Nereikia pasilenkti.
Universalus šepetys
- Optimaliam purvo valymui nuo kietų grindų ir kilimų.
- Leidžia lengvai pašalinti plaukus.
- Taip pat leidžia šluoti prie pat pakraščių.
Universalus šepetys yra lengvai nuimamas ir pakeičiamas
- Lengvas valdyti viena ranka.
- Palengvina universalaus šepečio valymą.
Ličio jonų baterijos technologija
- Baterijos veikimo laikas iki 30 minučių ant kietų grindų.
- Be atminties efekto.
- Visada paruošta naudoti.
Vietą taupantis sandėliavimas
- Paprastam, vietą taupančiam laikymui, net ir mažose erdvėse.
- Belaidė elektrinė šluotelė gali būti laikoma bet kur.
Parkavimo padėtis
- Mūsų patogumui prietaisą galima nustatyti trumpoms pausėms darbo metu
Mažas svoris
- Lengvas transportavimas ir lankstus naudojimas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Universalaus šepečio darbinis plotis (mm)
|210
|Talpos dydis (ml)
|370
|Baterijos įtampa (V)
|3,6
|Baterijos veikimo laikas and kietų grindų (min)
|30
|Baterijos veikimo laikas and kilimų (min)
|20
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,8
|Svoris su baterija (kg)
|1,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|215 x 230 x 1120
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis
Įranga
- Universalus šepetys: nuimama
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Kilimai
- Sunkiai pasiekiamoms vietoms (kampai, tarpai, plyšiai ir pan.)
- Laiptai
