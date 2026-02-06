Elektroninis ledo grandiklis EDI 4 + Automobilio stiklo valymo priedų rinkinys
Automobilio stiklo valymas ištisus metus: elektrinis ledo grandiklis EDI 4 nuo automobilio stiklo vienu ypu atšokdina nešvarumus ir ledą. Specialus priedų rinkinys langų valymui vasarą.
Tobulas matomumas 365 dienas per metus: šis rinkinys, kurį sudaro EDI 4 elektrinis ledo grandiklis ir automobilio stiklo valymo priedų rinkinys, padės apsaugoti priekinį stiklą nuo ledo ir nešvarumų. Grandiklio diską galima greitai pakeisti į švelnų valymo diską, priklausomai nuo paskirties ir oro sąlygų - tam nereikia jokių įrankių. Grandiklio diskas su tvirtais plastikiniais ašmenimis vienu judesiu efektyviai pašalina net ir sunkiai įveikiamą ledą. Jei EDI 4 yra budėjimo režime, lengvai paspaudus iš viršaus, grandiklio diskas pradės suktis ir stebuklingai greitai nuvalys ledą. Atsargiai: gremžiant ledą neturi būti smėlio - jis gali subraižyti stiklą! Vasaros priedų rinkinyje, kurį sudaro atsarginis diskas, mikropluošto šluostė, valymo padas ir stiklo valiklis RM 650, yra viskas, ko reikia norint kruopščiai nuvalyti priekinį stiklą. Net įsisenėję nešvarumai, tokie kaip vabzdžių likučiai ar paukščių išmatos, pašalinami akimirksniu. Valymo padą ir mikropluošto šluostę galima skalbti, todėl juos galima naudoti pakartotinai. Vienu akumuliatoriaus įkrovimu prietaisą galima naudoti kelis kartus. Kai prietaisą reikia įkrauti, mirksi integruotas LED indikatorius.
Savybės ir privalumai
Naudojamas visus metusNaudokite ledo grandiklį ištisus metus kartu su priekinio stiklo valymo rinkiniu.
Besisukantis diskas su tvirtais plastikiniais ašmenimisSmūgiams atsparus grandymo diskas be vargo pašalina ledą.
Greitam tarpiniam valymuiValymo rinkinys pašalina nešvarumus nuo priekinio stiklo nenaudojant vandens.
Galimas priedo pakeitimas
- Nereikia jokių įrankių, kad pakeisti priedus ledo grandymui ar priekinio stiklo valymui.
Galingos ličio jonų celės
- Vieno akumuliatoriaus įkrovimo pakanka keletui panaudojimų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|15
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|3
|disko skersmuo (mm)
|100
|disko greitis (rpm)
|500
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|133 x 124 x 110
Komplektacija
- Ličio jonų baterija
- Akumuliatoriaus įkrovimo laidas
- Apsauginis gaubtas
- Grandymo diskas
- Priekinio stiklo valymo rinkinys
Pritaikymo sritys
- Stiklai
Priedai
EDI 4 + Automobilio stiklo valymo priedų rinkinys atsarginės dalys
