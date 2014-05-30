Garinio valytuvo pritaikymas
Pilna garų jėga prieš purvą! Garo valytuvai leis jums kruopščiai, higieniškai ir ekologiškai išvalyti beveik visus jūsų namų ūkio paviršius – iki pat mažiausio tarpelio. O kadangi nereikalingos jokios valymo priemonės, galite pamiršti dryžius. Neliks ir jokių kalkių nuosėdų, kadangi susidarant garams vanduo yra demineralizuojamas.
Riebalų sankaupų pašalinimas
1. Nerūdijantis plienas yra paskutinis mados žodis – tačiau tik būdamas be riebalinių apnašų jis atrodo puikiai. Ypatingai gerų rezultatų galite pasiekti naudodami minkštą veliūrinį uždangalą ir geltoną mikropluošto šluostę (specialūs priedai) iš virtuvės mikropluošto šluosčių rinkinio.
2. Jei riebalai įsisenėję, pastovus šveitimas ir spaudimas yra vienintelė išeitis. Tai darydami nuolat leiskite garo srovę.
3. Riebalai po truputį kaupsis ant šluostės. Dėl to šluostę reikėtų retkarčiais pakeisti.
4. Tuomet vienu metu valoma tik viena paviršiaus dalis: antgalį laikydami vienoje rankoje, o švarią šluostę - kitoje.
Tarpelių valymas
1. Tiksliniam tarpelių tarp plytelių valymui tinka smulkių detalių valymo antgalis, o prireikus prie jo galima pritvirtinti apvalų šepetį.
2. Tiesiogiai leisdami garus ir intesyviai gramdydami galite išvalyti net sunkiai įveikiamą ir pridžiūvusį purvą.
3. Po valymo garais paviršių galima nušluostyti sausa šluoste. Įspėjimas dėl silikoninio tarpų užpildo: tam, kad nesugadintumėte užpildo, garus leiskite tik trumpai.
Kaitlenčių ir viryklių valymas
1. Stiklo keramikos kaitlentės yra probleminė sritis daugeliui valymo metodų, bet ne garo valytuvams. Spiralinis nerūdijančio plieno šveistukas yra pritvirtintas prie apvalaus šepečio. Jų galima įsigyti bet kurioje buitinių prekių parduotuvėje.
2. Kai valymui naudojamas garas, nereikia jaudintis dėl stiklinės kaitlentės subraižymo. Valymo metu garai sudaro tam tikrą tepamąjį paviršių. Kaitlentės plyšiai ir briaunos gali būti išvalyti naudojant smulkių detalių šepetį be dangtelio.
Virtuvės ir vonios įrangos valymas
1. Kad nesubraižytumėte chromuotos ir nerūdijančio plieno virtuvės ir vonios įrangos, naudokite smulkių detalių valymo antgalį. Laikykite jį arti valomo objekto ir laukite, kol kalkės subyrės. Jei kalkės nepasiduoda arba jei yra sunkiai prieinamoje vietoje, prie antgalio pritvirtinkite šepetį. Leisdami galingus garų pliūpsnius, gramdykite valomą vietą.
2. Storesnes kalkių nuosėdas pirmiausia suvilgykite actu ir leiskite jam įsigerti apie 5 minutes.
Langų valymas naudojant langams skirtą antgalį
1. Pirmiausia, prieš naudodami garo valytuvą, atlikite giluminį valymą. Ištrinkite visą paviršių su garine šluoste ir rankiniu antgaliu bei nusausinkite sausa šluoste.
Patarimas žiemai: labai šaltus langus iš anksto pašildykite, laikydami prietaisą maždaug 5 cm atstumu.
2. Tada leiskite garą ant stiklo paviršiaus naudodami langams skirtą antgalį ir nubraukite nuo viršaus iki apačios langams skirto antgalio gumine mentele.
3. Jei valote langus iš lauko pusės, turėkite omenyje, kad garo valytuvai skirti naudojimui viduje, todėl dėl saugumo neturėtų būti naudojami lauke! Ši problema nesunkiai išsprendžiama - kaip pavaizduota paveikslėlyje, .
4. Po pirminio išvalymo tolimesnis lango valymas bus daug paprastesnis: visą lango paviršių iš vidaus ir iš lauko nuvalykite naudodami langų valymui skirtą antgalį. Valykite 10 cm juostomis pradėdami nuo viršaus ir judėdami žemyn.
5. Naudodami guminę mentelę, nubraukite langą juostelėmis iš viršaus į apačią, o kai pasieksite apačią, dar kartą nubraukite statmenai juostelėms. Kad nesusidarytų dryžiai, periodiškai nuvalykite mentelę šluoste.
6. Nieko tokio, jei po nuvalymo mentele ant paviršiaus lieka keli lašai. Juos galite lengvai ir be dryžių nušluostyti šluoste.
Langų valymas taškine srove ir gumine mentele
1. Taip pat kaip ir valant langus su langams skirtu antgaliu: pirmiausia atlikite giluminį valymą.
2. Tada leiskite garus ant stiklo paviršiaus iš viršaus į apačią naudodami smulkių detalių valymo antgalį.
3. Keliais judesiais nubraukite susikondensavusį vandenį žemyn, naudodami guminę mentelę.
4. Galiausiai nusausinkite drėgmę naudodami šluostę - atlikta!
Plytelėmis klotų grindų valymas
1. Tarpiniam ir galutiniam valymui naudokite tokią šluostę, kurią galite sulankstyti ir užtempti ant grindims skirto antgalio. Siekiant ypatingai kruopščiai išvalyti, galite taip pat naudoti mikropluošto šluostę (specialus priedas).
2. Išleidus šiek tiek garų, greitai judinkite antgalį pirmyn ir atgal; garų nebūtina leisti pastoviai. Valant tarpus, antgalį reikia laikyti ne tik stačiu kampu į tarpą, bet ir
įstrižai.
Laminato grindų valymas
1. Su gariniu valytuvu, turinčiu garų tūrio valdymą (nustatytą ant žemiausios padalos), jūs taip pat galite valyti laminato arba parketo grindis (nevalykite alyvuotų ir vaškuotų grindų!). Tam, kad kuo mažiau garų turėtų tiesioginį kontaktą su valomu plotu, dirbkite su dviguba šluoste (= 4 sluoksniai).
2. Naudokite tik SC 1702 garų režimu ir neleiskite garo ilgai į tą pačią vietą. Įsitikinkite, kad nesusidaro vandens balos. Liekanti drėgmė
išdžius greitai ir be dryžių.
Lyginimas
1. Kai lyginate garais, nustatykite didžiausią garinio lygintuvo temperatūrą. Nuolatinis garų išskyrimas apsaugos jūsų skalbinius nuo perkaitimo – nesvarbu, ar medvilnė, šilkas, ar lininis audinys.
2. Nelimpantis lygintuvo padas yra specialus priedas: jis apsaugo nuo blizgių dėmių, kai lyginamos tam jautrios ir tamsios medžiagos (pvz., linas). Palaidinių su atspaudais nebereikės išversti prieš lyginant.
3. Garų slėgis toks aukštas, kad netgi džinsus užteks lyginti iš vienos pusės. Lėtai ir nestipriai spausdami braukite garinį lygintuvą per gaminį, o garai atliks darbą už jus.
Rūbų atšviežinimas
1. Su papildomu audinių priežiūros antgaliu galite nesunkiai atšviežinti rūbus. Užuolaidų ir rūbų susiraukšlėjimai gali būti paprasčiausiai išlyginti nededant gaminio ant lyginimo lentos. Kvapai taip pat patikimai pašalinami. Nusimeskite naštą nuo savo pečių!
2. Integruotas pūkelių nurinktuvas nesunkiai pašalina plaukus ir pūkelius nuo rūbų.