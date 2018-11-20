NAUJAUSIAS BŪDAS VALYTI GRINDIS - GRINDŲ VALYTUVAS FC 3
Grindų valymo šluostė visiškai nedera su FC 3 Cordless įrenginiu, kurio besisukantys voleliai yra nuolat drėkinami vandeniu, o nešvarumai nuvalomi ir surenkami. Dėka nedidelių matmenų, jis puikiai valo po baldais ir užima nedaug vietos. Kadangi palieka labai nedaug drėgmės, jis gali būti naudojamas visiems kietiems grindų paviršiams valyti – netgi parketui.
Produktas
Kaip grindys visuomet išlieka „šviežiai išvalytos“?
Besisukantys voleliai nuolat drėkinami švariu vandeniu iš vandens talpos, ant jų patekęs purvas nuvalomas nuo volelių ir surenkamas į nešvaraus vandens talpą. Todėl jūs visuomet valote švariu vandeniu ir voleliais, o purvas neišsklaidomas po erdvę. Higieniškam valymui.
Privalumai, dėl kurių pajusite skirtumą
Visuomet šviežiai išvalyta dėka savaiminės volelių išsivalymo technologijos
- Nuolatinis volelių drėkinimas švariu vandeniu
- Nešvarus vanduo surenkamas tiesiai į nešvaraus vandens talpą
- 20% geresnis valymas*
Lengva valyti po baldais
- Lieknas įrenginio dizainas ir lankstus grindų antgalis
- Lengva valyti po baldais ir aplink objektus
- Valymas iki pakraščių – įspūdingi rezultatai kampuose ir palei kraštus
Tinkamas visiems kietų grindų paviršiams
- Tinka visiems kietų grindų paviršiams – įskaitant parketą, laminatą, akmenį ir plastiką
- Palieka mažai drėgmės ant paviršiaus, todėl galima vaikščioti po maždaug 2 minučių
- Platus valymo priemonių pasirinkimas
Maksimali laisvė judėti
- Galinga ličio-jonų baterija, kurios veikimo laikas yra iki 20 minučių
- Valymas nepriklausant nuo elektros laido
- Trijų lygių LED indikatorius nurodo baterijos likutį
Lengvas valymas
- Į priekį varomi besisukantys voleliai išlaisvina jus nuo paviršių gramdymo
- Dėka švaraus ir purvino vandens talpų, nuolatinis kibirų nešiojimas su savimi tampa praeitimi
- Dėl savaiminės volelių išvalymo funkcijos, daugiau nebereikia gręžti grindų šluostės
Išteklių taupymas
- Lyginant su įprastomis valymo šluotomis, sutaupoma iki 90% vandens išteklių**
Įrenginio naudojimas
Naudojimo instrukcija
1) Surinkimas
Išimkite įrenginį iš dėžės ir surinkite
2) Paleidimas
Pripildykite vandens talpą (vanduo + RM valymo priemonė) ir uždėkite volelius
3) Įrenginio išrinkimas ir valymas
- Nuimkite dangtelį ir ištuštinkite nešvaraus vandens talpą
- Visas talpas bei dangtelį nuplaukite
- Nuimkite volelius ir plaukite skalbimo mašinoje
- Su šluoste nuvalykite galvutes voleliams
- Sudėkite išplautas detales
4) Įrenginio laikymas
- Įstatykite įrenginį į stotelę bet kurioje namų nišoje
- Švarius volelius pastatykite ant valymo stotelės
Valymo priemonės ir priedai
Dėl plačios Kӓrcher grindų valytuvų valymo priemonių gamos, valymas ir priežiūra gali būti pritaikyti bet kokioms grindims. Pavyzdžiui, universali grindų valymo priemonė yra tinkama visoms kietoms grindims, o specialūs detergentai medžiui ar akmeniui papildomai pasirūpina ir apsaugo pastarųjų tipų grindis.
Mūsų mikropluošto voleliai, skirti įvairiems paviršiams, yra identiški pagal funkciją, tačiau galite juos panaudoti skirtingose patalpose ir skirti pagal spalvą, pvz. geltoni skirti voniai, o pilki kambariams ar kitoms patalpoms.
Grindų valytuvas FC 5
Atraskite grindų valytuvą FC 5 floor cleaner, kuris valo ir siurbia nedidelį purvą vienu metu.
* Kärcher grindų valytuvas pasiekia iki 20% geresnius valymo rezultatus, palyginus su įprasta grindų šluoste. Lyginami vidutiniai valymo efektyvumo, purvo surinkimo ir pakraščių valymo rezultatai.
** Valant 60 m² erdvę, FC 3 Cordless (suvartojimas: 0,4 l) sunaudoja iki 90% mažiau vandens palyginti su įprasta grindų plovimo šluoste ir 5 l kibiru vandens (suvartojimas: 0,5 l)