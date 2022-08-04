Vibruojantis valymo įrenginys

Vibruojančios bangos! Vibracijos dėka valymas tampa dar kruopštesnis – ypač naudojant mūsų KV 4 vibruojantį akumuliatorinį valymo įrenginį. Lygūs paviršiai akimirksniu sudrėkinami, o nešvarumai lengvai pašalinami. Window Vac tiesiog surenka nešvarumus nuo paviršiaus.

KV4

Nuvalo įsisenėjusius nešvarumus vibracijos dėka – nereikalaudamas šveitimo

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Puikus duetas su Window Vac

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Švara be dėmių tik 2 žingsniais

KV 4

Švara

Automatinis šluostės drėkinimas užtikrina nuolat drėgną paviršių.

Absaugen

Siurbimas

Surinkite nešvarumus naudodami Window Vac. Baigta!

Wasseraustrag

Drėkinimas

Automatinis drėkinimas: automatinis šluostės drėkinimas užtikrina drėgmės balansą ant paviršiaus. Aplinkiniai paviršiai lieka sausi. Kadangi nereikia papildomai drėkinti, procesas vyksta greičiau.

Vibration

Efektyvumas

Vibracija: valymas atliekamas vibracijos pagalba, todėl reikia mažiau pastangų. Nelieka varginančio šveitimo.

Sistemingas paviršiaus valymas

KV 4 daugiafunkcės šluostės

KV 4 daugiafunkcės šluostės

Daugiafunkcių šluosčių dėka KV 4 yra universali priemonė visiems lygiems paviršiams, ne tik langams, valyti.

Minkšta šluostė

Minkšta šluostė

Švelni minkšta šluostė užtikrina paviršių spindesį.

Šveitimo šluotė

Šveitimo šluotė

Šveitimo šluostė pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo paviršių.

Plytelių šluostė

Plytelių šluostė

Plytelių šluostė užtikrina švarą plytelių tarpuose.

Vibracijos dėka, valyti dar paprasčiau!

Savybės

vorreinigung

Lengvas valymo procesas

Puikus vibracijos ir automatinio drėkinimo derinys atlaisvina nešvarumus.

Bedienung

Intuityvus valdymas

Dešinysis mygtukas įjungia drėkinimą, kairysis – vibraciją. Valdyti paprasta!

Purvas? Ant lygių paviršių? Dingo!

KV 4 Kitchen
 
KV 4 Table
 
KV 4 Bath
 
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