Vibruojantis valymo įrenginys
Vibruojančios bangos! Vibracijos dėka valymas tampa dar kruopštesnis – ypač naudojant mūsų KV 4 vibruojantį akumuliatorinį valymo įrenginį. Lygūs paviršiai akimirksniu sudrėkinami, o nešvarumai lengvai pašalinami. Window Vac tiesiog surenka nešvarumus nuo paviršiaus.
Nuvalo įsisenėjusius nešvarumus vibracijos dėka – nereikalaudamas šveitimo
Puikus duetas su Window Vac
Švara be dėmių tik 2 žingsniais
Švara
Automatinis šluostės drėkinimas užtikrina nuolat drėgną paviršių.
Siurbimas
Surinkite nešvarumus naudodami Window Vac. Baigta!
Drėkinimas
Automatinis drėkinimas: automatinis šluostės drėkinimas užtikrina drėgmės balansą ant paviršiaus. Aplinkiniai paviršiai lieka sausi. Kadangi nereikia papildomai drėkinti, procesas vyksta greičiau.
Efektyvumas
Vibracija: valymas atliekamas vibracijos pagalba, todėl reikia mažiau pastangų. Nelieka varginančio šveitimo.
Sistemingas paviršiaus valymas
KV 4 daugiafunkcės šluostės
Daugiafunkcių šluosčių dėka KV 4 yra universali priemonė visiems lygiems paviršiams, ne tik langams, valyti.
Minkšta šluostė
Švelni minkšta šluostė užtikrina paviršių spindesį.
Šveitimo šluotė
Šveitimo šluostė pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo paviršių.
Plytelių šluostė
Plytelių šluostė užtikrina švarą plytelių tarpuose.
Vibracijos dėka, valyti dar paprasčiau!
Savybės
Lengvas valymo procesas
Puikus vibracijos ir automatinio drėkinimo derinys atlaisvina nešvarumus.
Intuityvus valdymas
Dešinysis mygtukas įjungia drėkinimą, kairysis – vibraciją. Valdyti paprasta!