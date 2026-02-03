Langų valytuvas WV 5 Plus
Lengvai valdomas akumuliatorinis Kärcher langų valytuvas taupo Jūsų laiką, o langai akimirksniu tampa spindintys ir be ruoželių. Papildomas akumuliatorius užtikrina nepertraukiamą valymo procesą.
Su akumuliatoriniu langų valytuvu WV 5 Premium, Kärcher į rinką išleido prietaisą, kuris ištobulino lengvą langų valymą be ruoželių ir vandens lašų pėdsakų. Prailginto akumuliatoriaus veikimo dėka, galėsite valyti ilgiau. O įsigiję antrą akumuliatorių, praktiškos akumuliatoriaus keitimo sistemos dėka, langus galėsite valyti nepertraukiamai. Dėl minkštos prietaiso rankenos WV 5 Premium pralenkia buvusią kartą valdymu ir ergonomiškumu. Šio prietaiso siurbimo antgalyje taip pat yra įstatytos atramos, leidžiančios geriau išvalyti langus prie pat kraštų. Į rinkinį įeina siauras siurbimo antgalis, skirtas labai mažiems langams. Purškimo buteliukas su mikropluošto šluoste yra tobuli priedai itin veiksmingam valymui, o kartu su akumuliatoriniu langų valytuvu garantuoja nuostabiai švarius langus.
Savybės ir privalumai
Išimama baterijaKeičiama papildoma baterija, užtikrina nepertraukiamą langų valymą
Patogus lango pakraščių valymasReguliuojamos atramos užtikrina nepriekaištingą švarą iki pat lango kraštų, nepaliekant neišvalytų ruožų
Patogi rankena su baterijos lygio indikatoriumiMinkšta rankena patogesniam naudojimui 3 LED indikatoriai parodo įkrovimo būseną
Keičiamas siurbimo antgalis
- Priklausomai nuo valomo paviršiaus plot, pasirinkite didelį arba mažą siurbimo antgalį
Itin tylus
- Langų valytuvas veikia ypač tyliai, todėl juo naudotis dar maloniau
Originalas
- Originali Kärcher langų valytuvų kokybė ir išskirtinumas.
3 kartus greičiau
- Su akumuliatoriniu langų valytuvu langus nuvalysite tris kartus greičiau nei kitais įprastais būdais
Nelaša ir nepalieka dryžių
- Vandens siurbimo funkcija užtikrina, kad vanduo nelašėtų. Švytinčiai švarūs langai.
Visiškai higieniškas
- Greitas ir paprastas talpos išpylimas - jokio kontakto su purvinu vandeniu
Tinka įvairiam panaudojimui
- Langų valytuvas gali būti naudojamas visiems lygiems paviršiams - keraminėms plytelėms, veidrodžiams ar dušo kabinoms.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|280
|Siauro siurbimo antgalio darbinis plotis (mm)
|170
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|100
|Akumuliatoriaus veikimo laikas (min)
|35
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|185
|Akumuliatoriaus tipas
|Keičiama ličio jonų baterija
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|approx. 105
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Spalva
|Balta
|Svoris su baterija (kg)
|0,7
|Svoris (be priedų) (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|125 x 280 x 325
Komplektacija
- Akumuliatoriaus įkroviklis: WV ir KV akumuliatoriaus įkroviklis (1 vnt.)
- Purškimo buteliukas Extra su mikropluošto šluoste
- Valymo priemonė: RM 503 stiklų valiklis, 20 ml
- Siauras siurbimo antgalis
Įranga
- Siurbimo antgalis
- Keičiamas siurbimo antgalis
Videos
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Langai su grotelėmis
- Lygūs paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Sienų plytelės
Priedai
Valymo priemonės
WV 5 Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.