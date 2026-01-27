Oro valytuvas AF 20
Greitas oro valymas patalpose iki 20 m²* – 40 m² : kompaktiškas oro valytuvas AF 20 su H13 ir aktyviosios anglies filtravimo sistema patikimai pašalina patogenus, smulkias dulkes, alergenus ir kvapus.
Puikios oro kokybės užtikrinimas mažoms patalpoms, vaikų kambariams ir individualioms darbo vietoms – oro valytuvas AF 20 išvalo iš patalpų oro alergenus, teršalus ir patogenus, naudodamas daugiasluoksnę filtravimo sistemą. Kitos funkcijos apima aktyviosios anglies užpildą, taip pat ekraną, rodantį PM2.5 dalelių kiekį µg/m³ ore, oro kokybę pagal spalvinį kodavimą, temperatūrą ir santykinę drėgmę. Oro valytuvas yra puikus pasirinkimas dėl savo laikmačio funkcijos, vaikų užrakto, naktinio režimo funkcijos ir itin tylaus veikimo, taip pat dėl 99,95 % filtro efektyvumo valant 0,3 µm daleles ir aukštos kokybės lazerinio jutiklio automatiniam valdymo režimui. Tai reiškia, kad automatinis režimas ir veikimo lygis automatiškai prisitaiko prie oro taršos lygio. Be to, filtro efektyvumo laikas yra maždaug vieneri metai, priklausomai nuo oro taršos lygio ir naudojimo intensyvumo.
Savybės ir privalumai
Aukštos apsaugos 13 filtrasHEPA filtras patogenams ir aerozoliams šalinti. Kvapų ir cheminių garų sulaikymui.
Dviguba oro įleidimo sistemaDėl oro paėmimo iš abiejų pusių garantuojamas didelis oro srautas
EkranasRodoma oro kokybė µg/m³, taip pat filtro ir įrenginio būsena
Tylus darbas
- Sklandžiai veikiantys varikliai ir ventiliatoriai bei tylūs ortakiai.
Automatinis režimas
- Jutiklis valdo automatinį režimą ir pritaiko veikimo lygį prie oro kokybės
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Fazių skaičius (Ph)
|1
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Galingumas (W)
|24
|Tinkamas patalpos dydis (m²)
|up to 40
|Oro pralaidumas (m³/h)
|up to 220
|Filtro efektyvumas priklausomai nuo dalelių dydžio (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Našumo lygiai
|3
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|220 x 220 x 346
* Rekomenduojamas patalpos dydis, su 3 m lubų aukščiu ir oro valymu tris kartus per valandą, kad veiktų aukščiausiu našumo lygiu.
Įranga
- Dviguba filtravimo sistema
- Filtro keitimo indikatorius
- Oro kokybės rodymas
- Prietaiso valdymas naudojant sensorius
- Automatinis režimas
- Naktinis režimas
- Užrakto funkcija
- Laikmatis
Videos
Pritaikymo sritys
- Pakaitinis filtrų rinkinys oro valytuvui AF 20 – skirtas oro valymui patalpose
Priedai
AF 20 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.