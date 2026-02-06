RVF 7
Autonominis grindų siurbimas ir plovimas: RVF 7 lengvai išvalo kietas grindis ir trumpo plauko kilimus. Kamera ir dirbtinis intelektas padeda siurbliui lengvai išvengti nedidelių kliūčių.
Sužinokite, kaip paprasta valyti grindis su išmaniuoju RVF 7. Šis inovatyvus plaunantis dulkių siurblys robotas išvalo ne tik kietas grindis, bet ir trumpo plauko kilimus – ir daro tai visiškai autonomiškai. Dėl pažangios LiDAR navigacijos, kameros ir dirbtinio intelekto technologijos jis atpažįsta kliūtis ir neklysdamas juda per visas patalpas. Siurbimo galia siekia iki 10 000 paskalių, todėl siurblys lengvai pašalina sausus nešvarumus, o išbandyta volelių technologija užtikrina puikų drėgną valymą. Patogiai valdykite RVF 7 robotą programėlėje ir mėgaukitės laisvalaikiu, kol jis rūpinasi nepriekaištinga jūsų namų švara.
Savybės ir privalumai
Kruopščiai išbandyta volelių technologijaBesisukantis volelis nuolat drėkinamas švariu vandeniu ir po kiekvieno apsisukimo kruopščiai nušluostomas. Ši technologija garantuoja higienišką valymą ir veiksmingai pašalina nešvarumus.
Išmanusis purvo aptikimasRVF 7 pats nustato susipurvinimo laipsnį ir automatiškai sureguliuoja valymo parametrus, kad būtų užtikrintas efektyvus ir kruopštus valymas.
Tiesioginio vaizdo kamera su nuotoline prieigaPrijungto RVF 7 tiesioginio vaizdo kamerą galite bet kuriuo metu pasiekti per programėlę, tad galite stebėti savo namus net keliaudami.
Tiksli navigacija su LiDAR ir dirbtiniu intelektu
- Leidžia greitai ir tiksliai atpažinti kambarius net tamsoje. Tai reiškia, kad dulkių siurblys robotas visada „žino“, kur jis yra, ir patikimai atlieka valymo darbus.
- Papildomas lazerinis jutiklis ir išmanioji kamera atpažįsta mažus arba plokščius objektus, kurie yra nematomi LiDAR. Informacija apie kliūtis perkeliama į išsaugotus žemėlapius.
- LiDAR navigacijos jutiklis yra įleidžiamas, dėl to bendras roboto aukštis yra mažesnis, todėl jis gali optimaliai valyti grindis net ir po žemais baldais.
Pakeliamas grindų plovimo volelis ir pagrindinis šepetys su apsaugos nuo plaukų apsivyniojimo technologija
- Jei RVF 7 aptinka ant grindų šlapius nešvarumus ar skystį, pagrindinis sauso valymo šepetys automatiškai pakeliamas.
- Jei RVF 7 drėgno valymo metu aptinka kilimą, grindų plovimo volelis automatiškai pakeliamas, kad kilimas būtų apsaugotas nuo drėgmės (ši funkcija atskirai reguliuojama programėlėje).
- Pagrindinis šepetys turi specialų nuo plaukų įsipainiojimo apsaugantį elementą, todėl daug mažesnė tikimybė, kad ilgi plaukai apsivynios aplink šepetį ir juos galima daug lengviau pašalinti.
Dviejų talpyklų sistema su integruotu jutikliu
- Mikropluošto voleliai nuolat drėkinami vandeniu iš švaraus vandens talpyklos, o nešvarus vanduo surenkamas į atskirą talpyklą. Švarios grindys – po kiekvieno plovimo.
- Integruota pranešimų funkcija programėlėje vizualiai, garsu ir pranešimu įspėja, kai švaraus vandens talpykla yra tuščia arba nešvaraus vandens talpykla prisipildė.
Įkrovimo stotelė su grindų apsaugos plokštele
- RVF 7 valymo metu nuolat stebi akumuliatoriaus įkrovos lygį, prireikus automatiškai grįžta į įkrovimo stotelę ir po akumuliatoriaus įkrovimo automatiškai tęsia valymo darbus.
- Komplekte esanti grindų apsaugos plokštelė saugo lengvai pažeidžiamas grindis nuo drėgmės, kurią gali išskirti grindų plovimo volelis.
Režimo keitimas vienu mygtuko paspaudimu
- Greitas ir paprastas valymo režimo keitimas vienu mygtuko paspaudimu tiesiai ant įrenginio. Roboto valdymas yra intuityvus ir patogus, galima jį valdyti ir be programėlės.
Skalbimo mašinoje plaunamas volelis
- Grindų plovimo volelį galima skalbti skalbyklėje iki 60 °C temperatūroje. Tai reiškia, kad bus efektyviai pašalinti net įsisenėję nešvarumai, laikui bėgant besikaupiantys ant mikropluošto volelio.
- Jei kartais išskalbsite volelius skalbimo mašinoje, grindų valymas bus daug higieniškesnis, nei tik plaunant juos po tekančiu vandeniu.
Patogus valdymas programėlėje
- Individualus valymo parametrų nustatymas: žemėlapių kūrimas skirtingiems aukštams, draudžiamų zonų nustatymas, pavadinimų kambariams suteikimas, valymo laiko nustatymas ir dar daug daugiau.
- Siurbimo galią, vandens suvartojimą ir kitus valymo nustatymus galima pasirinkti atskirai kiekvienam kambariui.
- Galima nuolat stebėti valymo eigą ir peržiūrėti išsamias valymo ataskaitas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|14,4
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|5,2
|Siurbimo galia (Pa)
|max. 13000
|Švaraus vandens talpa (ml)
|300
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|130
|Talpa šiukšlėms (ml)
|250
|Veikimo trukmė pakrovus bateriją (min)
|150 (siurbimas)
|Našumas (m²)
|160 (siurbimas) / 60 (siurbia ir plauna)
|Roboto matmenys (I x P x A) (mm)
|105
|Roboto skersmuo (mm)
|360
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|9,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|350 x 350 x 105
Komplektacija
- Valymo šepetys
- Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 2 x 30 ml, „Foam Stop“, bekvapė, 30 ml
- Talpa šiukšlėms
- Šoninis šepetys: 4 x
- Drėkinimo modulis
- Mikropluošto velenas: 2 Piece(s)
- Filtras: 2 x
- Valymo įrankis
- Švaraus vandens talpa
- Nešvaraus vandens talpa
- Įkrovimo stotelė
- Grindų apsauga / stovėjimo aikštelė
Įranga
- Kritimo jutikliai
- Autonominis valymas
- Purvo aptikimas naudojant dirbtinį intelektą
- Kliūčių aptikimas naudojant dirbtinį intelektą
- tiesioginio vaizdo kamera
- Kilimo jutiklis
- valdymas naudojant programėlę
- Jungtis per WLAN
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- Balso pranešimas
- Lazerinė navigacijos sistema (LiDAR)
- Laikmatis: Galimi keli laiko nustatymai
- Sauso valymo režimas
- Kombinuotas valymo režimas (drėgnas ir sausas)
- Šlavimas prie pat kraštų
- kilnojamasis valymo šepetys
- kilnojama šluostė
Videos
Pritaikymo sritys
- Visoms kietoms grindims, tokioms kaip parketas, laminatas, kamštinės, akmeninės grindys, linoleumas ir PVC
- Trumpo plauko kilimams
Priedai
RVF 7 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.