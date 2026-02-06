RVF 7 Comfort
Autonominis grindų siurbimas ir plovimas: „RVF 7 Comfort“ su kamera ir dirbtiniu intelektu puikiai valo kietas grindis ir trumpo plauko kilimus, o daugiafunkcė stotelė užtikrina dar daugiau autonomijos.
Sužinokite, kaip paprasta valyti grindis su išmaniuoju „RVF 7 Comfort“. Šis inovatyvus plaunantis dulkių siurblys robotas išvalo ne tik kietas grindis, bet ir trumpo plauko kilimus – ir daro tai visiškai autonomiškai. Dėl pažangios LiDAR navigacijos, kameros ir dirbtinio intelekto technologijos jis atpažįsta kliūtis ir neklysdamas juda per visas patalpas. Siurbimo galia siekia iki 10 000 paskalių, todėl siurblys lengvai pašalina sausus nešvarumus, o išbandyta „Kärcher“ volelių technologija užtikrina puikų drėgną valymą. Daugiafunkcė „RVF 7 Comfort“ stotelė užtikrina dar didesnę autonomiją. Kai tik pasibaigia švarus vanduo, o nešvaraus vandens ir sausų nešvarumų talpyklos prisipildo, „RVF 7 Comfort“ automatiškai pajuda link stotelės. Ten įpilama daugiau švaraus vandens, o nešvarus vanduo ir sausas purvas pašalinamas – ir viskas be jokio žmogaus įsikišimo. Patogiai valdykite „RVF 7 Comfort“ robotą programėlėje ir mėgaukitės laisvalaikiu, kol jis rūpinasi nepriekaištinga jūsų namų švara.
Savybės ir privalumai
Kruopščiai išbandyta volelių technologijaBesisukantis volelis nuolat drėkinamas švariu vandeniu ir po kiekvieno apsisukimo kruopščiai nušluostomas. Ši technologija garantuoja higienišką ir veiksmingą kietų grindų valymą.
Išmanusis purvo aptikimas„RVF 7 Comfort“ pats nustato susipurvinimo laipsnį ir automatiškai sureguliuoja valymo parametrus, kad būtų užtikrintas efektyvus ir kruopštus valymas.
Tiesioginio vaizdo kamera su nuotoline prieigaPrijungto „RVF 7 Comfort“ tiesioginio vaizdo kamerą galite bet kuriuo metu pasiekti per programėlę, tad galite stebėti savo namus net keliaudami.
Tiksli navigacija su LiDAR ir dirbtiniu intelektu
- Leidžia greitai ir tiksliai atpažinti kambarius net tamsoje. Tai reiškia, kad dulkių siurblys robotas visada „žino“, kur jis yra, ir patikimai atlieka valymo darbus.
- Papildomas lazerinis jutiklis ir išmanioji kamera atpažįsta mažus arba plokščius objektus, tokius kaip batai, kojinės ar kabeliai, kurie yra nematomi LiDAR.
- Jei lazerio ir kameros sistema aptinka kliūtis, informacija apie jas perkeliama į saugomus žemėlapius.
Pakeliamas grindų plovimo volelis ir pagrindinis šepetys su apsaugos nuo plaukų apsivyniojimo technologija
- Jei „RVF 7 Comfort“ aptinka ant grindų šlapius nešvarumus ar skystį, pagrindinis sauso valymo šepetys automatiškai pakeliamas.
- Jei „RVF 7 Comfort“ drėgno valymo metu aptinka kilimą, grindų plovimo volelis automatiškai pakeliamas, kad kilimas būtų apsaugotas nuo drėgmės (ši funkcija atskirai reguliuojama programėlėje).
- Pagrindinis šepetys turi specialų nuo plaukų įsipainiojimo apsaugantį elementą, todėl daug mažesnė tikimybė, kad ilgi plaukai apsivynios aplink šepetį ir juos galima daug lengviau pašalinti.
Dviejų talpyklų sistema su integruotu jutikliu
- Mikropluošto voleliai nuolat drėkinami vandeniu iš švaraus vandens talpyklos, o nešvarus vanduo surenkamas į atskirą talpyklą. Švarios grindys – po kiekvieno plovimo.
daugiafunkcė stotelė
- Daugiafunkcė stotelė ištuština ir užpildo vandens talpyklas bei automatiškai ištuština sauso purvo konteinerį. Tada robotas savarankiškai tęsia valymo darbus.
- Po kiekvieno valymo ciklo grindų plovimo volelis automatiškai išplaunamas šiltu vandeniu ir išdžiovinamas šiltu oru.
Režimo keitimas vienu mygtuko paspaudimu
- Greitas ir paprastas valymo režimo keitimas vienu mygtuko paspaudimu tiesiai ant įrenginio arba ant daugiafunkcės stotelės. Roboto valdymas yra intuityvus ir patogus, galima jį valdyti ir be programėlės.
Skalbimo mašinoje plaunamas volelis
- Grindų plovimo volelį galima skalbti skalbyklėje iki 60 °C temperatūroje. Tai reiškia, kad bus efektyviai pašalinti net įsisenėję nešvarumai, laikui bėgant besikaupiantys ant mikropluošto volelio.
- Tai dar vienas mikropluošto volelio valymo variantas, be valymo daugiafunkcėje stotelėje.
Patogus valdymas programėlėje
- Individualus valymo parametrų nustatymas: žemėlapių kūrimas skirtingiems aukštams, draudžiamų zonų nustatymas, pavadinimų kambariams suteikimas, valymo laiko nustatymas ir dar daug daugiau.
- Siurbimo galią, vandens suvartojimą ir kitus valymo nustatymus galima pasirinkti atskirai kiekvienam kambariui.
- Galima nuolat stebėti valymo eigą ir peržiūrėti išsamias valymo ataskaitas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (min)
|230
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų baterija
|Baterijos įtampa (V)
|14,4
|Akumuliatoriaus talpa (Ah)
|5,2
|Garso lygis (dB(A))
|< 67
|Siurbimo galia (Pa)
|max. 13000
|Švaraus vandens talpa (ml)
|300
|Nešvaraus vandens talpa (ml)
|130
|Talpa šiukšlėms (ml)
|250
|Veikimo trukmė pakrovus bateriją (min)
|150 (siurbimas)
|Našumas (m²)
|160 (siurbimas) / 60 (siurbia ir plauna)
|daugiafunkcės stotelės švaraus vandens talpykla (l)
|3
|daugiafunkcės stotelės nešvaraus vandens talpykla (l)
|2,4
|daugiafunkcės stotelės filtro maišelis (l)
|4
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Roboto matmenys (I x P x A) (mm)
|105
|Roboto skersmuo (mm)
|360
|daugiafunkcės stotelės matmenys (I x P x A) (mm)
|450 x 400 x 520
|Spalva
|Balta
|Svoris (be priedų) (kg)
|5,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|20,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|350 x 350 x 105
Komplektacija
- Valymo šepetys
- Valymo priemonė: Grindų valymo priemonė RM 536, 500 ml, „Foam Stop“, bekvapė, 2 x 30 ml
- Talpa šiukšlėms
- Filtro maišelių skaičius: 2 Piece(s)
- Šoninis šepetys: 4 x
- Drėkinimo modulis
- Mikropluošto velenas: 2 Piece(s)
- Filtras: 2 x
- Valymo įrankis
- Švaraus vandens talpa
- Nešvaraus vandens talpa
- daugiafunkcė stotelė
- Grindų apsauga / stovėjimo aikštelė
Įranga
- Kritimo jutikliai
- Autonominis valymas
- Purvo aptikimas naudojant dirbtinį intelektą
- Kliūčių aptikimas naudojant dirbtinį intelektą
- tiesioginio vaizdo kamera
- Kilimo jutiklis
- valdymas naudojant programėlę
- Jungtis per WLAN
- Jungtis „Bluetooth“ ryšiu
- Išmaniosios programėlės funkcijos
- Balso pranešimas
- Lazerinė navigacijos sistema (LiDAR)
- Laikmatis: Galimi keli laiko nustatymai
- Sauso valymo režimas
- Kombinuotas valymo režimas (drėgnas ir sausas)
- Autonominis valymas: Karštas vanduo
- autonominis šluostės džiovinimas: Karštas
- automatinis talpyklos pildymas
- automatinis talpyklos tuštinimas
- Automatinis dulkių ištuštinimas
- Šlavimas prie pat kraštų
- kilnojamasis valymo šepetys
- kilnojama šluostė
- Filtro maišelio medžiaga: Neaustinė medžiaga
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Trumpo plauko kilimams
RVF 7 Comfort atsarginės dalys
