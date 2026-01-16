Stumiamas šlavimo įrenginys S 4 Twin
Du šoniniai šepečiai, 20 l atliekų konteineris ir 680 mm šlavimo plotis. Stumiama šluota S 4 Twin, skirta naudoti ištisus metus mažesnėse ir siauresnėse vietose bei kruopščiai šluoti iki pat kraštų.
Nesvarbu, ar tai žiedlapiai pavasarį, smėlis vasarą, lapai rudenį ar žvyras žiemą: efektyvi ir ergonomiška Kärcher šluota S 4 Twin užtikrina akinantį vaizdą aplink namą ir sodą per rekordiškai trumpą laiką ištisus metus. Galingas ritininis šepetys, 2 šoniniai šepečiai ir 680 mm pločio šlavimo apimtis – per valandą lengvai išvalysite iki 2400 m² plotą. Sušluotos atliekos keliauja tiesiai į 20 litrų atliekų talpą. Ilgi šoninių šepečių šeriai užtikrina visišką švarą iki pat pakraščių. Reguliuojamą stūmimo rankeną galima optimaliai pritaikyti prie atitinkamo vartotojo aukščio. Dėl patogaus tvirtinimo, reguliuojant aukštį nepamesite varžtų. Šluotą galima lengvai ir be sustojimo sulankstyti, jei reikia taupyti sandėliavimo vietą. Šoninio šepečio tvirtinimas nereikalauja papildomų įrankių, todėl šluota naudojimui yra paruošiama greitai. Atliekų talpą lengva nuimti, saugiai padėti ir ištuštinti be kontakto su nešvarumais.
Savybės ir privalumai
Praktiškas šoninio šepečio dangtelisŠoninio šepečio tvirtinimas be įrankių, greitam paruošimui ir darbui.
Patogi kojelėLengvas šluotos sudėjimas vietą taupančiam sandėliavimui.
Aukščio reguliavimas su tvirtinimuDėka individualaus aukščio pritaikymo, šluosite neapkraudami nugaros.
Didelė talpa šiukšlėms
- Šiukšlių talpą tuštinsite rečiau.
Paprastas šiukšlių talpos išėmimas
- Paprastas šiukšlių talpos ištuštinimas.
Stovintis šiukšlių konteineris
- Ištuštinkite šiukšlių talpą be kontakto su purvu.
Didelis šlavimo plotis
- Labai efektyvus ir greitas valymas.
Šlavimas prie pat kraštų
- Kruopštus kampų, briaunų ir tarpų valymas.
Praktiška transportavimo rankena
- Dėka transportavimo rankenos, šluotą galima lengvai pernešti ir sandėliuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Darbinis plotis su šoniniu šepečiu (mm)
|680
|Maks. našumas (m²/h)
|2400
|Korpusas / rėmas
|Plastikas / Plastikas
|Konteinerio talpa (l)
|20
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|10,2
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|10,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|760 x 668 x 940
Komplektacija
- Šoninis šepetys: 2 Piece(s)
Įranga
- Ergonomiška stūmimo rankena.
- Stūmimo rankena su bepakopiu reguliavimu
- Laikymo vieta
- Kojinė plokštė, skirta taupyti vietą
- Šoninio šepetėlio tvirtinimas be įrankių
- Stovintis šiukšlių konteineris
Videos
Priedai
S 4 Twin atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.