Stumiamas šlavimo įrenginys S 6 Twin
Ideali naudoti ištisus metus didesnėse ir platesnėse vietose ir kruopščiai šluoti iki pat kraštų. S 6 Twin stumiama šluota su 2 šoniniais šepečiais, 38 l atliekų konteineriu ir 860 mm šlavimo pločiu.
Nesvarbu, ar tai pavasaris, vasara, ruduo ar žiema – naujoji Kärcher stumiama šluota S 6 Twin yra tinkama ištisus metus šluoti aplink namus ir sodą. Tai efektyvu: galingas ritininis šepetys, 2 šoniniai šepečiai ir 860 mm pločio šlavimo apimtis – per valandą be vargo iššluosite iki 3000 m² plotą. Tai ergonomiška: stūmimo rankeną galima nustatyti į 2 padėtis ir ją galima optimaliai pritaikyti prie atitinkamo vartotojo ūgio. Tai švaru: atliekos patenka tiesiai į 38 litrų šiukšlių konteinerį, kurį tuštinant rankos nekontaktuos su purvu. Kitas privalumas yra šoninio šepečio aukščio reguliavimas, kuris leidžia pritaikyti kontaktinį slėgį prie atliekų ir užtikrinti optimalius šlavimo rezultatus. S 6 Twin taip pat gali būti sulankstoma ir sandėliuojama taupant vietą. Dėka lengvai pritvirtinamo šoninio šepečio, šluota paruošiama naudojimui itin greitai.
Savybės ir privalumai
Praktiškas šoninio šepečio dangtelisŠoninio šepečio tvirtinimas be įrankių, greitam paruošimui ir darbui.
Patogi kojelėLengvas šluotos sudėjimas vietą taupančiam sandėliavimui.
Lengvas šoninių šepečių aukščio reguliavimasIndividualiai reguliuojamas kontaktinis slėgis įvairaus tipo purvui.
Didelė talpa šiukšlėms
- Šiukšlių talpą tuštinsite rečiau.
Paprastas šiukšlių talpos išėmimas
- Paprastas šiukšlių talpos ištuštinimas.
Stovintis šiukšlių konteineris
- Ištuštinkite šiukšlių talpą be kontakto su purvu.
Didelis šlavimo plotis
- Labai efektyvus ir greitas valymas.
Šlavimas prie pat kraštų
- Kruopštus kampų, briaunų ir tarpų valymas.
Rankenos aukštis reguliuojamas dviem etapais
- Dėka individualaus aukščio pritaikymo, šluosite neapkraudami nugaros.
Praktiška transportavimo rankena
- Dėka transportavimo rankenos, šluotą galima lengvai pernešti ir sandėliuoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Darbinis plotis su šoniniu šepečiu (mm)
|860
|Maks. našumas (m²/h)
|3000
|Korpusas / rėmas
|Plastikas / Plastikas
|Konteinerio talpa (l)
|38
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|14,8
|Svoris, paruoštos naudoti (kg)
|14,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|17,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|926 x 872 x 1032
Komplektacija
- Šoninis šepetys: 2 Piece(s)
Įranga
- Ergonomiška stūmimo rankena.
- Rankenos aukštis reguliuojamas dviem etapais
- Laikymo vieta
- Kojinė plokštė, skirta taupyti vietą
- Laipsniškai reguliuojamas šoninis šepetys
- Šoninio šepetėlio tvirtinimas be įrankių
- Stovintis šiukšlių konteineris
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Takeliai aplink namą
- Pėsčiųjų takai
- (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
- Rūsys
Priedai
S 6 Twin atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.