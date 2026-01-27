Stumiamas šlavimo įrenginys S 6 Twin

Ideali naudoti ištisus metus didesnėse ir platesnėse vietose ir kruopščiai šluoti iki pat kraštų. S 6 Twin stumiama šluota su 2 šoniniais šepečiais, 38 l atliekų konteineriu ir 860 mm šlavimo pločiu.

Nesvarbu, ar tai pavasaris, vasara, ruduo ar žiema – naujoji Kärcher stumiama šluota S 6 Twin yra tinkama ištisus metus šluoti aplink namus ir sodą. Tai efektyvu: galingas ritininis šepetys, 2 šoniniai šepečiai ir 860 mm pločio šlavimo apimtis – per valandą be vargo iššluosite iki 3000 m² plotą. Tai ergonomiška: stūmimo rankeną galima nustatyti į 2 padėtis ir ją galima optimaliai pritaikyti prie atitinkamo vartotojo ūgio. Tai švaru: atliekos patenka tiesiai į 38 litrų šiukšlių konteinerį, kurį tuštinant rankos nekontaktuos su purvu. Kitas privalumas yra šoninio šepečio aukščio reguliavimas, kuris leidžia pritaikyti kontaktinį slėgį prie atliekų ir užtikrinti optimalius šlavimo rezultatus. S 6 Twin taip pat gali būti sulankstoma ir sandėliuojama taupant vietą. Dėka lengvai pritvirtinamo šoninio šepečio, šluota paruošiama naudojimui itin greitai.

Savybės ir privalumai
Stumiamas šlavimo įrenginys S 6 Twin: Praktiškas šoninio šepečio dangtelis
Praktiškas šoninio šepečio dangtelis
Šoninio šepečio tvirtinimas be įrankių, greitam paruošimui ir darbui.
Stumiamas šlavimo įrenginys S 6 Twin: Patogi kojelė
Patogi kojelė
Lengvas šluotos sudėjimas vietą taupančiam sandėliavimui.
Stumiamas šlavimo įrenginys S 6 Twin: Lengvas šoninių šepečių aukščio reguliavimas
Lengvas šoninių šepečių aukščio reguliavimas
Individualiai reguliuojamas kontaktinis slėgis įvairaus tipo purvui.
Didelė talpa šiukšlėms
  • Šiukšlių talpą tuštinsite rečiau.
Paprastas šiukšlių talpos išėmimas
  • Paprastas šiukšlių talpos ištuštinimas.
Stovintis šiukšlių konteineris
  • Ištuštinkite šiukšlių talpą be kontakto su purvu.
Didelis šlavimo plotis
  • Labai efektyvus ir greitas valymas.
Šlavimas prie pat kraštų
  • Kruopštus kampų, briaunų ir tarpų valymas.
Rankenos aukštis reguliuojamas dviem etapais
  • Dėka individualaus aukščio pritaikymo, šluosite neapkraudami nugaros.
Praktiška transportavimo rankena
  • Dėka transportavimo rankenos, šluotą galima lengvai pernešti ir sandėliuoti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Darbinis plotis su šoniniu šepečiu (mm) 860
Maks. našumas (m²/h) 3000
Korpusas / rėmas Plastikas / Plastikas
Konteinerio talpa (l) 38
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 14,8
Svoris, paruoštos naudoti (kg) 14,8
Svoris (su pakuote) (kg) 17,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 926 x 872 x 1032

Komplektacija

  • Šoninis šepetys: 2 Piece(s)

Įranga

  • Ergonomiška stūmimo rankena.
  • Rankenos aukštis reguliuojamas dviem etapais
  • Laikymo vieta
  • Kojinė plokštė, skirta taupyti vietą
  • Laipsniškai reguliuojamas šoninis šepetys
  • Šoninio šepetėlio tvirtinimas be įrankių
  • Stovintis šiukšlių konteineris
Pritaikymo sritys
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Takeliai aplink namą
  • Pėsčiųjų takai
  • (Kiemas) įvažiavimai, privažiavimai
  • Rūsys
Priedai
S 6 Twin atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.