Stiklų valiklis, koncentratas, RM 503, 20ml
Langų ploviklis, supakuotas patogiomis dozėmis, valo be pėdsakų visus lygius vandeniui atsparius paviršius, tokius kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabinos ir kt. Gerina skysčių nubėgimą ir ilgiau išlaiko švarius paviršius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|4 x 20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|20
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|225 x 115 x 25
Pritaikymo sritys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Langai su grotelėmis
- Veidrodžiai
- Stalas su stiklo paviršiumi
- Stiklinės dušo kabinos