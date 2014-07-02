Stiklų valiklis, koncentratas, RM 503, 20ml

Langų ploviklis, supakuotas patogiomis dozėmis, valo be pėdsakų visus lygius vandeniui atsparius paviršius, tokius kaip stiklas, langai, veidrodžiai, dušo kabinos ir kt. Gerina skysčių nubėgimą ir ilgiau išlaiko švarius paviršius.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 4 x 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 20
Svoris (su pakuote) (kg) 0,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 225 x 115 x 25
Stiklų valiklis, koncentratas, RM 503, 20ml
Pritaikymo sritys
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Langai su grotelėmis
  • Veidrodžiai
  • Stalas su stiklo paviršiumi
  • Stiklinės dušo kabinos