Drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys WD 4 V-20/5/22
Apgailestaujame, tačiau norimas produktas nebėra mūsų dabartinio produktų asortimento dalis. Priedai, valymo priemonės ir naudojimo instrukcijos vis dar prieinami.Perjungti į dabartinį produktų asortimentą.
Priedai
WD 4 V-20/5/22 atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.