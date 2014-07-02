Cilindrinis šepetys, kieti šereliai, juodi, CV 30/1
Kietas 277 mm ilgio cilindrinis šepetys ir raudoni poliamido šereliai, skirti visiems CV 30/1 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams iš Kärcher.
277 mm cilindrinis šepetys, skirtas visiems CV 30/1 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams. Šepetys su kietais, jraudonais 10 mm poliamido šereliais. Šerių skersmuo: 0,30 mm.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Šepečio ilgis (mm)
|277
|Kietumo laipsnis
|kietas
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|raudona
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|275 x 65 x 65