Cilindrinis šepetys, kieti šereliai, juodi, CV 30/1

Kietas 277 mm ilgio cilindrinis šepetys ir raudoni poliamido šereliai, skirti visiems CV 30/1 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams iš Kärcher.

277 mm cilindrinis šepetys, skirtas visiems CV 30/1 vertikalaus šepečio tipo dulkių siurbliams. Šepetys su kietais, jraudonais 10 mm poliamido šereliais. Šerių skersmuo: 0,30 mm.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Šepečio ilgis (mm) 277
Kietumo laipsnis kietas
Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva raudona
Svoris (kg) 0,2
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 275 x 65 x 65
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