EasyFix grindų antgalio rinkinys
Su patogia lipnios fiksacijos sistema ir mikropluošto šluoste grindims: EasyFix grindų atgalio rinkinys, skirtas garų valytuvams SC. Suteikia galimybę šluostę pakeisti be sąlyčio su purvu.
Garų valytuvų grindų antgalis EasyFix kartu su pritaikyta mikropluošto šluoste padės užtikrinti puikius valymo rezultataus ant kietų grindų paviršių – net kampuose ir pakraščiuose. Naudojant lipnios fiksacijos sistemą, mikropluošto šluostę greitai ir lengvai pritvirtinsite prie grindų antgalio: tiesiog prispauskite grindų antgalį prie šluostės ir jis paruoštas naudoti. Po valymo, šluostę galima nuimti nuo antgalio be sąlyčio su nešvarumais: paprasčiausiai koja prispauskite tam skirtą juostelę ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
Savybės ir privalumai
Lipnios fiksacijos sistema
- Tiesiog prispauskite grindų šluostę prie EasyFix grindų antgalio, kad pritvirtintumėte.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
Inovatyvi lamelos technologija
- Dėka lamela technologijos, garai paskirstomi vienodai virš valomo paviršiaus.
Lanksti antgalio jungtis
- Ergonomiškas ir efektyvus valymas, nepriklausomai nuo valančiojo ūgio.
- Idealus valyti po baldais.
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, pakraščių ir sunkiai prieinamų vietų valymui.
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|314 x 177 x 97
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės