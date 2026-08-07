Filtrų rinkinys
99,5 proc. mažiausių dalelių, grybelio sporų, bakterijų ir alergenų, tokių kaip erkučių ekskrementai ar žiedadulkės, patikimai pašalinami iš išmetamo oro dėka mūsų didelio efektyvumo EPA 12 filtro.
Tie, kurie nori ypač laisvai kvėpuoti po siurbimo su mūsų belaidžiais VC 4s 2-in-1 dulkių siurbliais, gali pasikliauti didelio efektyvumo EPA 12 filtru. Jis saugiai ir patikimai iš kambario oro pašalina iki 99,5 procento net mažiausių, tik 0,3 μm dalelių, grybelių sporų ir bakterijų ar alergenų, tokių kaip erkių ekskrementai ir žiedadulkės. Norėdami gauti geriausius rezultatus, filtrą valykite kas 2 savaites arba keiskite kas 6 mėnesius.
Savybės ir privalumai
Pašalina daleles, grybelių sporas, bakterijas ir alergenus, tokius kaip erkių ekskrementai ir žiedadulkės
Greita ir lengva pakeisti
Ilgas tarnavimo laikas
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|90 x 85 x 26
Pritaikymo sritys
- Pakaitinis filtrų rinkinys oro valytuvui AF 20 – skirtas oro valymui patalpose