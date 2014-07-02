HEPA 12 filtras
HEPA12 filtras (EN1822:1998) efektyviai sulaiko ore esančias žiedadulkes, grybų sporas, bakterijas ir dulkių erkučių išskyras. Sulaiko 99.9% dulkių dalelių, didesnių nei 0.3 µm.
Puikus pasirinkimas kenčiantiems nuo alergijos ir tiems, kuriems svarbus švarus oras: HEPA12 filtras (EN1822:1998) sulaiko patalpos ore esančias žiedadulkes, grybų sporas, bakterijas ir dulkių erkučių išskyras. Filtras efektyviai valo orą bei užtikrina patikimą alergenų ir dulkių filtravimą, taip pat garantuoja tobulą švarą. Išvalytas oras yra švaresnis, nei patalpos oras, nes filtras sulaiko 99.9% dulkių dalelių, didesnių nei 0.3 µm. Idealus sprendimas žmonėms, keliantiems aukštus higienos reikalavimus gyvenamosioms patalpoms. HEPA12 filtras (EN1822:1998) komplektuojamas su VC 6100, VC 6200 ir VC 6300 dulkių siurbliais.
Savybės ir privalumai
Tinka Karcher sauso valymo dulkių siurbliams VC 6 / VC 6 Premium ir seniems įrenginiams VC, su kodu 6.xxx
Patikimai filtruoja iki 99,5% visų dalelių
Puikiai tinka alergiškiems žmonėms
Rekomendacija: pakeisti bent kartą per metus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|140 x 101 x 46
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui