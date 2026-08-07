Išmetamo oro filtras VC 5
HEPA filtro (EN 1822: 1998) dėka dulkių siurblio VC 5 išmetamas oras yra švaresnis nei kambario. Rekomenduojama keisti kasmet.
HEPA filtras (EN 1822: 1998) patikimai filtruoja smulkiausius nešvarumus, tokius kaip žiedadulkes ar alergiją sukeliančias daleles. Todėl būtina, kad dulkių siurblio VC5 išmetamas oras būtų švaresnis nei oras toje vietoje, kurioje dirbate. Mes rekomenduojame keisti filtrą kartą per metus.
Savybės ir privalumai
Tinka kompaktiškam Karcher dulkių siurbliui VC 5
Patikimai filtruoja smulkiausius nešvarumus, tokius kaip žiedadulkės ar alergiją sukeliančios dalelės
Dulkių siurblio išmetamasis oras yra švaresnis nei kambario
Filtras turėtų būti keičiamas kas metus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|85 x 75 x 46
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui