Itin ilgas plyšinis antgalis AD
Itin ilgas plyšinis antgalis (350 mm), pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, skirtas siurbti šaltus pelenus. Tinka visiems „Home & Garden“ AD serijos pelenų ir sauso valymo dulkių siurbliams.
Itin ilgas plyšinis antgalis (350 mm), pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, skirtas siurbti šaltus pelenus sunkiai prieinamose vietose, pavyzdžiui, dūmtraukiuose, koklinėse krosnyse ar kepsninėse. Itin ilgas plyšinis antgalis tinka kaip papildomas priedas visiems „Home & Garden“ AD serijos pelenų ir sauso valymo dulkių siurbliams.
Savybės ir privalumai
Tinka „Kärcher“ pelenų siurbliams
Pagaminta iš antipireno medžiagos
Ypač ilgas, todėl tinka sunkiai prieinamų vietų valymui kaminuose, koklinėse krosnyse ar kepsninėse
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Standartinis nominalus diametras (mm)
|35
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|350 x 41 x 41
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Židinių, krosnelių ir t.t. Valymui
- Kepsninės