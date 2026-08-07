Įvairių paviršių velenėlis FCV4
Įvairių paviršių volelis, skirtas švelniam visų grindų valymui ir priežiūrai. Jis nepalieka pūkelių, puikiai sugeria, yra atsparus dėvėjimuisi ir gali būti skalbiamas skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūros. Tinka FCV 4 grindų plovimo siurbliams.
Skirtas „Kärcher“ FCV 4 grindų plovimo siurbliui, užtikrina švelnų visų grindų valymą ir priežiūrą – net ir parketo. Šis aukštos kokybės volelis nepalieka pūkelių, puikiai sugeria ir yra itin atsparus dėvėjimuisi. Dar tvariau: volelis gali būti skalbiamas skalbimo mašinoje iki 60 °C temperatūros.
Savybės ir privalumai
„Pure!Roll®“ su aukštos kokybės mikropluoštu
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Ypatingai švarus
- Higieniškas darbas įvairiose taikymo srityse (sanitarinėje zonoje, virtuvėje, furnitūroje ir kt.)
- Kartu su „Kärcher“ grindų plovimo siurbliu naudojama dviejų talpų sistema patikimai pašalina net iki 99 % visų bakterijų nuo grindų – tai patvirtinta laboratoriniais tyrimais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 57 x 57
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Lakuotam parketui