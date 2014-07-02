Minkšto audinio filtro maišelis, 5 maišeliai
Itin tvirtas minkšto audinio filtro maišelis efektyviai filtruoja, su praktiška sandarinimo sistema leidžiančia filtrą išvalyti higieniškai.
Efektyvus filtras - itin tvirtas minkšto audinio filtro maišelis absorbuoja iki trijų kartų daugiau dulkių, nei įprastiniai dulkių siurblių maišeliai. Tai reiškia mažiau atliekų. Su patogiu sandarinimo vožtuvu, leidžiančiu higieniškai išmesti sukauptus nešvarumus. Filtrų maišeliai tinka naudoti su VC 6100, VC 6200 ir VC 6300 dulkių siurbliais.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės vilnos medžiaga
- Puikiai surenka nešvarumus.
- Atsparus drėgmei.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|5
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|200 x 150 x 10