Plastikiniai siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 35, 505 mm ilgio, tinka HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1

Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės plastiko (kiekvienas DN 35 ir 505 mm ilgio). Tinka HV 1/1 Bp akumuliatoriumi maitinamam rankiniam dulkių siurbliui, taip pat „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Standartinis nominalus diametras ( ) ID 35
Kiekis (Piece(s)) 2
Medžiaga Plastikas
Ilgis (mm) 505
Spalva Antracitas
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 502 x 80 x 40
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