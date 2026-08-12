Plastikiniai siurbimo vamzdžiai, 2 vnt, DN 35, 505 mm ilgio, tinka HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1
Siurbimo vamzdžių rinkinį sudaro 2 siurbimo vamzdžiai, pagaminti iš aukštos kokybės plastiko (kiekvienas DN 35 ir 505 mm ilgio). Tinka HV 1/1 Bp akumuliatoriumi maitinamam rankiniam dulkių siurbliui, taip pat „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Standartinis nominalus diametras ( )
|ID 35
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Medžiaga
|Plastikas
|Ilgis (mm)
|505
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|502 x 80 x 40