Popieriniai filtravimo maišeliai, 5 Piece(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Aukščiausios kokybės trijų sluoksnių popieriniai filtravimo maišeliai, sertifikuoti M dulkių klasei, skirti drėgno ir sauso valymo „Kärcher“ dulkių siurbliams. Pakuotėje 5 vnt.
Trijų sluoksnių, atsparūs plyšimui popieriniai filtravimo maišeliai – BIA-(U, S, G, C), M dulkių klasė. Skirti visiems NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ir NT 72/2 Eco Tc modeliams. Pakuotėje 5 vnt.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|5
|Spalva
|ruda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|340 x 260 x 35