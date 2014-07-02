Popierinis filtro maišelis KFI 222
Itin našus 2 sluoksnių popierinis filtro maišelis. Itin stiprus filtro maišelis patikimai sulaiko net smulkias dulkes. Dulkėms ir nešvarumams tiesiog nebeliks galimybių išlikti. Pakuotėje yra 5 maišeliai.
Savybės ir privalumai
Dviejų sluoksnių
- Atsparus drėgmei
- Įspūdinga talpa
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|5
|Spalva
|ruda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|240 x 120 x 7
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui