Popierinis filtro maišelis KFI 222

Itin našus 2 sluoksnių popierinis filtro maišelis. Itin stiprus filtro maišelis patikimai sulaiko net smulkias dulkes. Dulkėms ir nešvarumams tiesiog nebeliks galimybių išlikti. Pakuotėje yra 5 maišeliai.

Savybės ir privalumai
Dviejų sluoksnių
  • Atsparus drėgmei
  • Įspūdinga talpa
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 5
Spalva ruda
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 240 x 120 x 7
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sauso purvo siurbimui