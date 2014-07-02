Popierinis filtro maišelis KFI 252

5 itin našūs 2 sluoksnių popieriniai filtro maišeliai. Itin stiprūs filtro maišeliai atsparūs drėgmei.

5 itin našūs 2 sluoksnių popieriniai filtro maišeliai. Itin stiprūs filtro maišeliai patikimai sulaiko net smulkias dulkes ir purvą įrenginio viduje, atsparūs drėgmei.

Savybės ir privalumai
Dviejų sluoksnių
  • Atsparus drėgmei
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 5
Spalva ruda
Svoris (kg) 0,3
Svoris (su pakuote) (kg) 0,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 240 x 150 x 8
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sauso purvo siurbimui