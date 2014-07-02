Popierinis filtro maišelis KFI 252
5 itin našūs 2 sluoksnių popieriniai filtro maišeliai. Itin stiprūs filtro maišeliai atsparūs drėgmei.
5 itin našūs 2 sluoksnių popieriniai filtro maišeliai. Itin stiprūs filtro maišeliai patikimai sulaiko net smulkias dulkes ir purvą įrenginio viduje, atsparūs drėgmei.
Savybės ir privalumai
Dviejų sluoksnių
- Atsparus drėgmei
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|5
|Spalva
|ruda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|240 x 150 x 8
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui