Siauras siurbimo antgalis WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 mm (baltas)
WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 ir WV 8 langų valytuvams skirtas siauras įsiurbimo antgalis, kurio plotis yra 170 mm. Itin tinka siauriems langams ir kitiems mažiems langų paviršiams.
170 mm pločio siauras įsiurbimo antgalis, skirtas langų valytuvams „WV 4-4“, „WV 5 Ultra“, „WV 6“, „WV 7“ ir „WV 8“, ypač tinka grotelių langams ir kitiems mažiems langų paviršiams valyti, kurių nepavyksta nuvalyti didesniais įsiurbimo antgaliais be papildomų pastangų.
Savybės ir privalumai
„Xtra!Flex®“ valytuvo guma
- „Xtra!Flex®“ silikoninė brauktuvė su inovatyvia technologija valymą paverčia dar lankstesniu – ji idealiai tinka valyti iki pat grindų ar kraštų.
- Ilga, silikoninė briauna leidžia nusausinti vienu judesiu, tuo paversdama belaidį, langų valytuvą dar lankstesniu
Siaura forma
- Idealiai tinka langams su skirtukais arba kitoms siauroms vietoms valyti.
Lengva pakeisti
- Lengva pakeisti siurbimo antgalius
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|172 x 98 x 41
Pritaikymo sritys
- Langai su grotelėmis
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Dušo kabina / vonia
- Virtuvių paviršiai
- Kondensatas
- Fotovoltinių sistemų valymas