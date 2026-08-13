Siauras siurbimo antgalis WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8 mm (baltas)

WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 ir WV 8 langų valytuvams skirtas siauras įsiurbimo antgalis, kurio plotis yra 170 mm. Itin tinka siauriems langams ir kitiems mažiems langų paviršiams.

170 mm pločio siauras įsiurbimo antgalis, skirtas langų valytuvams „WV 4-4“, „WV 5 Ultra“, „WV 6“, „WV 7“ ir „WV 8“, ypač tinka grotelių langams ir kitiems mažiems langų paviršiams valyti, kurių nepavyksta nuvalyti didesniais įsiurbimo antgaliais be papildomų pastangų.

Savybės ir privalumai
„Xtra!Flex®“ valytuvo guma
  • „Xtra!Flex®“ silikoninė brauktuvė su inovatyvia technologija valymą paverčia dar lankstesniu – ji idealiai tinka valyti iki pat grindų ar kraštų.
  • Ilga, silikoninė briauna leidžia nusausinti vienu judesiu, tuo paversdama belaidį, langų valytuvą dar lankstesniu
Siaura forma
  • Idealiai tinka langams su skirtukais arba kitoms siauroms vietoms valyti.
Lengva pakeisti
  • Lengva pakeisti siurbimo antgalius
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kiekis (Piece(s)) 1
Spalva Balta
Svoris (kg) 0,1
Svoris (su pakuote) (kg) 0,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 172 x 98 x 41
Pritaikymo sritys
  • Langai su grotelėmis
  • Lygūs paviršiai
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Veidrodžiai
  • Keraminės plytelės
  • Dušo kabina / vonia
  • Virtuvių paviršiai
  • Kondensatas
  • Fotovoltinių sistemų valymas
Priedai