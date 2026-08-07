Krūmapjovė BCU 260/36 Bp
Akumuliatorinė krūmapjovė BCU 260/36 Bp lengvai įveikia tokias sudėtingas užduotis kaip sunkiai pasiekiamų, nekontroliuojamų augalų pjovimas ar vešlaus pomiškio tvarkymas. Ypač patogi valdyti ir naudoti.
Akumuliatorinė krūmapjovė BCU 260/36 Bp puikios ergonokimos ir didelio funkcionalumo įrenginys, be to neišmetanti jokių teršalų į aplinką. Įrenginys greitai paruošiamas darbui ir gali be vargo susidoroti su sudėtingomis nepageidaujamų augalų šalinimo užduotimis, tokiomis kaip sunkiai pasiekiamų, nekontroliuojamų augalų, tankios žolės ar vešlaus pomiškio tvarkymu. Dėl reguliuojamos, ergonomiškos bei abiem rankomis suimamos rankenos, užtikrinamas įrenginio balansas, todėl jį lengva laikyti ir valdyti ilgą laiką nepatiriant nuovargio. Įrenginys dirba labai tyliai, todėl jį galima naudoti triukšmui jautriose vietose, o su specialiais priedais jis gali būti naudojamas kaip įprasta žoliapjovė - trimeris.
Savybės ir privalumai
Ergonomiška dviem rankomis laikoma rankenaNevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams. Optimaliai subalansuotas svorio paskirstymas nevarginančiam darbui.
Dvigubos petnešos nešiojimuiKomfortiškas naudoti, ypač ilgalaikiuose darbuose. Apkrovos paskirstymas didesniame plote sumažina įtampą.
Reguliuojamas greitisPritaikomas pagal konkretų poreikį. Prailgintas veikimo laikas.
Peilis krūmams
- Aukštos kokybės, tvirtas peilis pagamintas iš grūdinto plieno.
Tvirtas pjovimo mazgas
- Naudojant papildomus priedus (trimerio ritę ir apsaugą) gali būti naudojama kaip įprasta žoliapjovė - trimeris
Bešepetėlinis variklis
- Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
- Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Dėka Ličio jonų technologijos visuomet pasiruošęs darbui
- Paleidžiamas vieno mygtuko paspaudimu.
- Nepriklausomas, saugus, be laidų.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
- Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
- Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
- Saugus vartotojų sveikatai.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Ašmenų skaičius
|3
|Apsukų greitis (rpm)
|Level 1: 4600 / Level 2: 5600
|Krūmapjovė
|Ašmenys
|Pjūvio skresmuo (cm)
|26
|Įtampa (V)
|36
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 55 (6,0 Ah) / max. 70 (7,5 Ah)
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1803 x 644 x 364
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Ergonomiška dviem rankomis laikoma rankena
- Dvigubos petnešos nešiojimui
- Šešiakampis raktas
- Peilis krūmams
Videos
Pritaikymo sritys
- Aukštos, kietos žolės pjovimui, nepageidaujamų augalų ir smulkių krūmų šalinimui
- Žolės, nepagaidaujamų augalų šalinimui sunkiai pasiekiamose zonose
- Žolės pjovimui, nepageidaujamų augalų šalinimui šlaituose
Priedai
BCU 260/36 Bp atsarginės dalys
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