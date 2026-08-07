Grandininis pjūklas CS 400/36 Bp
Akumuliatorinis grandininis pjūklas CS 400/36 Bp ergonomiškai prisitaiko prie jūsų rankų, turi minimalią vibraciją, visiškai neišskiria teršalų ir pasižymi dideliu našumu tenkinant kasdienio naudojimo poreikius.
Kasdieniai iššūkiai tokie kaip namų aplinkos priežiūra, sodo darbai, teritorijų tvarkymas po audros, nedideli miškininkystės darbai, parkų ir miesto teritorijų priežiūros darbai, viskas lengvai įveikiama su patvariu Kärcher akumuliatoriniu grandininiu pjūklu CS 400/36 Bp. Šis pjūklas yra puikiai subalansuotas ir ypač ergonomiškas, su minimalia vibracija ir visiškai neišskiria teršalų. Jis dirba tyliau nei įprasti benzininiai įrenginiai ir pasižymi palyginti mažomis eksploatavimo ir priežiūros sąnaudomis.
Savybės ir privalumai
Mechaninis grandinės stabdisĮrenginys nedelsiant stabdomas esant atatrankai.
Automatinis grandinės sutepimasOptimalus grandinės tepimas - ilgas įrenginio tarnavimo laikas. Sumažina pastangas priežiūrai.
Integruotas alyvos bakas su alyvos lygio langeliuAiškiai matomas ir lengvai stebimas alyvos lygis. Alyvos bako dangtelis su tvirtinimu apsaugant nuo pratekėjimo.
Integruotas veržliaraktis
- Galimas greitas grandinės įtempimas.
- Lengvas grandinės ir pjovimo juostos keitimas.
Greitas ir galingas
- Didelis grandinės greitis (23 m/s) užtikrina greitesnį ir tikslesnį pjūvį.
- Aukštas našumas lyginant su benzininiais įrenginiais net ir dirbant su ypač kieta mediena.
Bešepetėlinis variklis
- Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
- Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
- Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
- Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
- Saugus vartotojų sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
- Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų, pvz. benzinui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo juosta (mm)
|400
|Grandinės greitis (m/s)
|23
|Grandinės žingsnis
|3/8″
|Grandinės storis
|1,3 mm
|Pavaros jungčių skaičius
|56
|Alyvos bako talpa (ml)
|160
|Vibracija ant priekinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3
|Vibracija ant galinės rankenos (K=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,4
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Įtampa (V)
|36
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (Cuts)
|max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
|Svoris (be priedų) (kg)
|5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|904 x 217 x 261
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Pjovimo juosta
- Pjovimo grandinė
- grandinės apsauga
- Automatinis grandinės sutepimas
- Grandininis stabdys
- Tepalo lygio indikatorius
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealus namų ūkyje, sodo priežiūrai, malkų ruošimui nedidelėmis apimtimis
- Teritorijų tvarkymui po audrų, išvirtusių mažų ir vidutinių medžių supjaustymui
- Medžių ir krūmų priežiūrai parkuose bei miestuose ir gyvenvietėse
- Medienos apdirbimui, pjovimams pagal dydį ar ilgį, pvz. medinėms sijoms
- Tinka naudoti uždarose patalpose
Priedai
CS 400/36 Bp atsarginės dalys
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