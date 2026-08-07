Gyvatvorių žirklės HT 650/36 Bp
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HT 650/36 Bp yra labai ergonomiškos ir puikiai prisitaiko prie jūsų rankų. Pasukama rankena tausoja sąnarius bei užtikrina nepriekaištingai tikslų ir švarų pjovimą.
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HT 650/36 Bp su lazeriu išpjautais, dvipusiais, deimantinio galandinimo ašmenimis yra patogus ir lengvas įrenginys neišskiriantis jokių teršalų gyvatvorių bei krūmus genėjimui ar formavimui. Dėka dviejų greičių įrenginys lengvai prisitaiko prie darbo pobūdžio, o integruota antiblokavimo stabdžių sistema leidžia dirbti nepertraukiamai bei padidina darbo saugumą. Pasukama rankenėlė padeda išvengti sąnarių skausmo ir užtikrina nepriekaištingą gyvatvorių šonų genėjimą. Inovatyvios petnešos, kurias galite įsigyti papildomai, suteikia dar didesnį komfortą bei leidžia dirbti ilgiau nepatiriant nuovargio.
Savybės ir privalumai
Ergonomiška pasukama rankenaReguliuojama rankena komfortiškesniam gyvatvorių šonų formavimui. Apsaugo sąnarius ir sumažina nuovargio simptomus.
Ašmenų ir rankenos apsaugaAšmenų ir rankenos apsauga saugo įrenginį nuo sugadinimo ir padidina darbo saugumą. Apsaugo ašmenis nuo pažeidimų dirbant šalia kliūčių.
Du pjovimo greičiaiDu pjovimo greičiai optimaliam pjovimo rezultatui.
Pečių juostos kilpa
- Dėl patogaus svorio balanso darbas įrenginiu komfortiškas ir nevarginantis.
- Nevaržo vartotojo judesių.
Dvipusiai, lazerinio pjovimo, deimantinio galandininimo ašmenys
- Tikslūs ir tobuli pjūviai.
- Net ir storesnės šakos pjaunamos galingai ir lengvai.
Bešepetėlinis variklis
- Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
- Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
- Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
- Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
- Saugus vartotojų sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
- Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų benzinui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (mm)
|650
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|33
|Greičio reguliavimas
|taip
|Greičio nustatymai
|2
|Ašmenų tipas
|lazerinio pjovimo, deimantinio galandinimo
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|Level 1: 2800 / Level 2: 3200
|Įtampa (V)
|36
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1130 x 270 x 230
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Ašmenų apsauga
- Apsauga nuo įsipjovimo
- Valdymo apsauga
- Rankena: pasukamas
- Antiblokavimo sistema
- Anga pakabinimo diržui
Pritaikymo sritys
- Gyvatvorių ir krūmų formavimui bei pjovimui
- Idealus naudoti viešose erdvėse, parkuose ir soduose
Priedai
HT 650/36 Bp atsarginės dalys
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