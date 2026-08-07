Lapų pūstuvas LB 930/36 Bp

Akumuliatorinis lapų pūstuvas LB 930/36 Bp kruopščiai, greitai ir tyliai pašalina sausus lapus ir lengvas šiukšles. Jo veikimo metu visiškai neišsiskiria jokie teršalai.

Galingas, ekonomiškas ir draugiškas aplinkai: akumuliatorinis lapų pūstuvas LB 930/36 Bp žavi visais aspektais. Jis lengvai ir greitai pašalina lapus ar kitas šiukšles, net ir ypač sunkiai pasiekiamose vietose. Jis taip pat veikia labai tyliai ir gali būti naudojamas tokiose triukšmui jautriose vietose kaip gyvenamieji rajonai, mokyklos, ligoninės ar net nakties metu. Be to, šio įrenginio veikimo metu visiškai neišsiskiria jokie aplinkai kenksmingi teršalai. Juo lengva naudotis, o jo eksploatavimo ir priežiūros išlaidos išties yra įspūdingai mažos.

Savybės ir privalumai
Lapų pūstuvas LB 930/36 Bp: Metalinis gręmžtukas
Metalinis gręmžtukas
Nuvalo prikibusias šiukšles ar jų likučius. Apsaugo pūstuvo antgalį nuo pažeidimų.
Lapų pūstuvas LB 930/36 Bp: Specialus antgalis didesniam oro srauto greičiui
Specialus antgalis didesniam oro srauto greičiui
Sukoncentruoja visą oro galią į mažesnį paviršiaus plotą. Lengvai pašalina šlapius lapus ar šiukšles.
Lapų pūstuvas LB 930/36 Bp: Tolygiai valdomas oro srauto greitis ir turbo funkcija
Tolygiai valdomas oro srauto greitis ir turbo funkcija
Optimizuotas oro srauto greičio reguliavimas ir našumo padidinimas tik kai to reikia. Maksimali kontrolė valant sunkų purvą ar didelį jo kiekį.
Patogios petnešos
  • Patogus ir komfortiškas padėties reguliavimas patogiam nevarginančiam darbui.
  • Išlaikomas svorio balansas.
Veikia iki 50% tyliau negu benzininiai įrenginiai
  • Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
  • Sumažintas poveikis žmonėms ir aplinkai.
Bešepetėlinis variklis
  • Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
  • Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
  • Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
  • Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
  • Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
  • Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
  • Saugus vartotojų sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
  • Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų benzinui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorių platforma 36 V akumuliatorių platforma
Oro pralaidumas (m³/h) 930
Oro greitis (m/s) max. 60
Pūtimo galia (N) 14
Įtampa (V) 36
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
Svoris (be priedų) (kg) 3
Svoris (su pakuote) (kg) 5
Matmenys (I x P x A) (mm) 916 x 177 x 325

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Standartinis antgalis su metaliniu gremžtuku
  • Specialus antgalis didesniam oro srauto greičiui
  • Peties juosta
Lapų pūstuvas LB 930/36 Bp
Lapų pūstuvas LB 930/36 Bp
Lapų pūstuvas LB 930/36 Bp
Videos
Pritaikymo sritys
  • Mažų ir vidutinio dydžio plotų valymui, lengvoms šiukšklėms
  • Šiukšlių valymas iš sunkiai prieinamų zonų
  • Nukritusių lapų, sodo ir parko šiukšlių pašalinimui
  • Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
Priedai
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