Lapų pūstuvas LB 930/36 Bp
Akumuliatorinis lapų pūstuvas LB 930/36 Bp kruopščiai, greitai ir tyliai pašalina sausus lapus ir lengvas šiukšles. Jo veikimo metu visiškai neišsiskiria jokie teršalai.
Galingas, ekonomiškas ir draugiškas aplinkai: akumuliatorinis lapų pūstuvas LB 930/36 Bp žavi visais aspektais. Jis lengvai ir greitai pašalina lapus ar kitas šiukšles, net ir ypač sunkiai pasiekiamose vietose. Jis taip pat veikia labai tyliai ir gali būti naudojamas tokiose triukšmui jautriose vietose kaip gyvenamieji rajonai, mokyklos, ligoninės ar net nakties metu. Be to, šio įrenginio veikimo metu visiškai neišsiskiria jokie aplinkai kenksmingi teršalai. Juo lengva naudotis, o jo eksploatavimo ir priežiūros išlaidos išties yra įspūdingai mažos.
Savybės ir privalumai
Metalinis gręmžtukasNuvalo prikibusias šiukšles ar jų likučius. Apsaugo pūstuvo antgalį nuo pažeidimų.
Specialus antgalis didesniam oro srauto greičiuiSukoncentruoja visą oro galią į mažesnį paviršiaus plotą. Lengvai pašalina šlapius lapus ar šiukšles.
Tolygiai valdomas oro srauto greitis ir turbo funkcijaOptimizuotas oro srauto greičio reguliavimas ir našumo padidinimas tik kai to reikia. Maksimali kontrolė valant sunkų purvą ar didelį jo kiekį.
Patogios petnešos
- Patogus ir komfortiškas padėties reguliavimas patogiam nevarginančiam darbui.
- Išlaikomas svorio balansas.
Veikia iki 50% tyliau negu benzininiai įrenginiai
- Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
- Sumažintas poveikis žmonėms ir aplinkai.
Bešepetėlinis variklis
- Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
- Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
- Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
- Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
- Saugus vartotojų sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
- Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų benzinui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Oro pralaidumas (m³/h)
|930
|Oro greitis (m/s)
|max. 60
|Pūtimo galia (N)
|14
|Įtampa (V)
|36
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Svoris (be priedų) (kg)
|3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|916 x 177 x 325
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Standartinis antgalis su metaliniu gremžtuku
- Specialus antgalis didesniam oro srauto greičiui
- Peties juosta
Videos
Pritaikymo sritys
- Mažų ir vidutinio dydžio plotų valymui, lengvoms šiukšklėms
- Šiukšlių valymas iš sunkiai prieinamų zonų
- Nukritusių lapų, sodo ir parko šiukšlių pašalinimui
- Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
Priedai
LB 930/36 Bp atsarginės dalys
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