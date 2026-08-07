Lapų pūstuvas LBB 1060/36 Bp Pack
Patogiai dėvimas ant nugaros ir beveik nesukeliantis jokios vibracijos, akumuliatorinis lapų pūstuvas - kuprinė LBB 1060/36 Bp Pack leidžia jums dirbti nepatiriant nuovargio. Galingas ir tylus, idealus dideliems plotams.
Akumuliatorinis lapų pūstuvas - kuprinė LBB 1060/36 Bp Pack yra vienas galingiausių ir tyliausių įrenginių savo klasėje. Patogiai ir ergonomiškai dėvimas ant nugaros, spyruoklinio tvirtinimo dėka pūstuvas beveik nesukelia jokios vibracijos ir užtikrina maksimalios trukmės darbą be nuovargio. Didelio oro srauto ir greičio dėka, šis galingas įrenginys yra sukurtas greitam didelių plotų valymui, įskaitant triukšmui jautrias vietas tokias kaip gyvenamieji rajonai, mokyklos, ligoninės ar panašios įstaigos.
Savybės ir privalumai
Tolygiai valdomas oro srauto greitis ir turbo funkcijaOptimizuotas oro srauto greičio reguliavimas ir našumo padidinimas tik kai to reikia. Maksimali kontrolė valant sunkų purvą ar didelį jo kiekį.
Ilgi darbo intervalaiSkyrius dviems akumuliatoriams ypač ilgam naudojimui. Puikus profesionaliam naudojimui.
Patogus nešioti ant nugarosDėka paminkštintų petnešų darbas su įrenginiu daug komfortiškesnis. Protingas ergonomiškas dizainas ilgiems darbo intervalams.
Spyruoklinis pūstuvas
- Sumažinta vibracija užtikrina darbą be nuovargio.
- Saugus vartotojų sveikatai.
Ypač didelis našumas
- Aukščiausias našumas tarp akumuliatorinių kuprininių pūstuvų.
- Didelis oro srautas ir greitis geriausiam valymo rezultatui.
Bešepetėlinis variklis
- Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
- Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Ypatingai žemas garso lygis
- Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
- Sumažintas poveikis žmonėms ir aplinkai.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
- Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
- Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų benzinui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Oro pralaidumas (m³/h)
|1060
|Oro greitis (m/s)
|max. 65
|Pūtimo galia (N)
|19
|Greičio valdymas
|kintamas
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Talpa (Ah)
|6
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Akumuliatoriaus įkroviklio laido ilgis (m)
|1,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|8,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|14,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1600 x 500 x 460
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Standartinis antgalis su metaliniu gremžtuku
Įranga
- Akumuliatorius: 36 V / 6.0 Ah Battery Power+ battery (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 36 V Battery Power+ akumuliatorių greito įkrovimo įkroviklis (1 vnt.)
Videos
Pritaikymo sritys
- Didelių atvirų plotų valymas ar didelio kiekio lengų šiukšlių pašalinimas
- Nukritusių lapų, sodo ir parko šiukšlių pašalinimui
- Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
Priedai
LBB 1060/36 Bp Pack atsarginės dalys
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