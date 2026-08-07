Vejapjovė LM 530/36 Bp Pack
Patvarumas ir patikimumas užtikrinant geriausius vejos priežiūros rezultatus: akumuliatorinė vejapjovė LM 530/36 Bp Pack su plieniniu korpuso. Didelis manevringumas, tylus veikimas, neišskiriami kenksmingi teršalai.
Toks pat aukštas našumas kaip ir benzininių modelių, tačiau veikia tyliau, nėra jokių išmetamųjų teršalų bei pasižymi žymiai mažesnėmis eksploatavimo ir priežiūros išlaidomis: akumuliatorinė vejapjovė LM 530/36 Bp Pack pasižymi funkcionalumu ir patvariu dizainu. Ratai su guoliais ir reguliuojamas važiavimo greitis užtikrina įrenginio manevringumą bei lengvą ir patogų valdymą. Išmani automatinė ašmenų greičio kontrolė prisitaiko prie pjaunamos žolės būklės ir taip apsaugo akumuliatorių bei prailgina jo veikimą, o centrinis pjovimo aukščio nustatymas užtikrina patogų įrenginio suderinimą pagal poreikį bei tolygų pjovimą. Nupjauta žolė gali būti surenkama, mulčiuojama ar tiesiog pašalinama išmetant į šalį.
Savybės ir privalumai
Centrinis pjovimo aukščio nustatymasGali būti lengvai ir patogiai sureguliuojama norimam pjovimo aukščiui. Tikslus pjovimo aukščio reguliavimas pagal poreikį.
Reguliuojamo greičio pavaraGalimas greičio reguliavimas pastumiamu valdikliu pagal kiekvieno vartotojo poreikius. Taupo energiją ir mažina įtampą.
Išmani automatinė ašmenų greičio kontrolėOptimalus ašmenų greitis pastoviai geram rezultatui. Apsaugo akumuliatorių ir padidina darbo laiką.
Plieninis pjovimo mazgas
- Ypatingai tvirtas dizainas.
- Patvarūs komponentai.
Trys viename - universalumas pagal poreikį
- Žolė pasirinktinai gali būti surinkta, mulčiuota ar tiesiog išmetama į šalį.
Bešepetėlinis variklis
- Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
- Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
- Idealus darbui triukšmui jautrioje aplinkoje ar naktį.
- Sumažintas poveikis žmonėms ir aplinkai.
Mažiau vibracijų ir išmetamųjų teršalų lyginant su benzininiais įrenginiais
- Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
- Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
- Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų benzinui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (mm)
|530
|Pjovimo aukštis (mm)
|30 - 110
|Apsukų greitis (rpm)
|3100
|Maksimalus greitis (km/h)
|2 - 5
|Pjovimo mazgo medžiaga
|Plienas
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|70
|Žolės talpos medžiaga
|Medžiaga
|Garso lygis (dB(A))
|95
|Vibracijos lygis (m/s²)
|0,8
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Talpa (Ah)
|6
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Akumuliatoriaus įkroviklio laido ilgis (m)
|1,2
|Svoris (be priedų) (kg)
|34,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|41
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Galinių ratų pavara
- Mulčiavimo rinkinys
- Nupjautos žolės talpa
- Ašmenys
Įranga
- Akumuliatorius: 36 V / 6.0 Ah Battery Power+ battery (2 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 36 V Battery Power+ akumuliatorių greito įkrovimo įkroviklis (1 vnt.)
Videos
Pritaikymo sritys
- Mažų ir vidutinių vejų priežiūrai
- Pjaunant žolė gali būti surenkama į talpą, išmetama į šalį, ar mulčiuojama
Priedai
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