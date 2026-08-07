Daugiafunkcis įrankis MT 36 Bp
Akumuliatorinis daugiafunkcinis įrenginys MT 36 Bp prie kurio galima tvirtinti įvairius priedus, nuo gyvatvorių žirklių iki grandininio pjūklo. Vienas įrenginys - įvairioms užduotims.
Greitas ir lengvas įrankių keitimas, patogus ir saugus valdymas - tai mūsų naujasis akumuliatorinis daugiafunkcinis įrenginys MT 36 Bp. Įrenginys pagamintas naudojant labai kokybiškus komponentus, tokius kaip variklį be šepetėlių ar tvirtą plieno rėmą, todėl su keičiamais priedais galima atlikti įvairiausias užduotis. Įrenginys veikia labai tyliai, neišmeta kenksmingų teršalų - taip palengvinamas darbas, saugoma aplinka ir žymiai sumažinamos išlaidos eksploatacijai ir priežiūrai, lyginant su panašiais benzininiais įrenginiais.
Savybės ir privalumai
Patogi greita jungtisGreitas galimų priedų keitimas nenaudojant įrankių. Dėka kompatiško dydžio lengva transportuoti ar sandėliuoti.
Ergonomiška pasukama rankenaKomfortiškas darbas. Pritaikomas pagal individualų vartotoją.
Reguliuojamas greitisPritaikomas pagal konkretų poreikį. Prailgintas veikimo laikas.
Tvirtas plieninis velenas
- Tvirtas dizainas.
- Patvarūs komponentai.
Našus variklis su aukštu sukimo momentu
- Toks pat didelis našumas kaip ir su benzininiais įrenginiais, tačiau papildomai turintis visus akumuliatorinių įrenginių pranašumus.
Bešepetėlinis variklis
- Minimali priežiūra ir ilgas tarnavimo laikas.
- Mažas šilumos generavimas ir aukštas našumas.
Lansktumas ir pasirinkimo laisvė su nauja Kärcher 36 V technologija
- Esant poreikui akumuliatorių galite greitai pakeisti ar panaudoti su kitu įrenginiu.
- Padidintas našumas ir saugumas darbo metu.
Neišmetamos jokios žalingos medžiagos ar CO
- Saugus aplinkai bei vartotojo sveikatai.
Ženkliai mažesnė vibracija nei benzininiuose įrenginiuose
- Nevarginantis darbas net ir esant ilgiems darbo intervalams.
- Saugus vartotojų sveikatai.
Iki 90% mažesni darbo ir aptarnavimo kaštai lyginant su benzininiais įrenginiais
- Itin ekonomiškas nesant einamųjų išlaidų benzinui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Apsukų greitis (rpm)
|7800 / 6800
|Įtampa (V)
|36
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|951 x 197 x 188
Komplektacija
- Pasukama gumos rankena
- Peties juosta
- Greita jungtis
Pritaikymo sritys
- Naudojant su MT HT 550/36 - aukštų augalų, krūmų ar gyvatvorių genėjimui
- Naudojant su MT CS 250/36 - saugiam medžių genėjimui ir kt. priežiūros darbams
- Didelio našumo pavara įrenginiams MT HT 550/36 ir MT CS 250/36
Priedai
MT 36 Bp atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.