Aukšto slėgio plovykla HD 728 B Cage
Mobilus šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys su benzininiu varikliu įvairioms valymo užduotims.
Kompaktiškas, horizontalus, benzininis aukšto slėgio siurblys be vandens pašildymo pritaikytas valymo užduotims bet kokioje vietoje. Kompaktiškas variklio ir siurblio mazgas sumontuotas ant tvirto rėmo. Įrenginio kompaktiškumas užtikrina netrikdomą transportavimą tarp darbo vietų. Jo vieno cilindro keturtaktis oru aušinamas variklis lengvai užvedamas užtraukiamu starteriu. Siurblio žalvarinė cilindro galvutė ir nerūdijančio plieno vožtuvai yra sukurti sunkioms profesionalių valymo užduotims įgyvendinti ir užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Tikslus ploviklio dozavimo matavimas užtikrina tinkamą ploviklio koncentraciją darbui atlikti, todėl padeda sumažinti cheminių valiklių sąnaudas. Įmontuotas apsauginis vožtuvas patikimai saugo įrenginį nuo pernelyg aukšto slėgio. Šilumos jutiklis ant siurblio cilindro galvutės išjungia variklį automatiškai, jei temperatūra viršija tam tikrą ribą, esant uždarai veiklos grandinei (kai purškimo pistoletas išjungtas). Tvirtas rėmas užtikrina patogų ir lengvą pakrovimo procesą transportuojant.
Savybės ir privalumai
Kompaktiškas, tvirtas ir mobilus
- Subalansuotas svorio centras ir ergonomiška konstrukcija.
- Patvarus nešiojamas vamzdinis plieno rėmas.
- Sukurtas specialiai dažytojams ir fasadų valytojams (HD 728 B Cage).
Sunkiausiems darbams
- Tvirtas vamzdinio plieno rėmas apsaugo visus komponentus.
- Kėlimo kilpa transportuoti kranu samdomų paslaugų, statybos, žemės ūkio ir miškininkystės srityje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vandens srautas (l/h)
|650
|Darbinis slėgis (bar/MPa)
|150 - 150 / 15
|Maks. slėgis (bar/mbar)
|160 / 16
|Tiekiamo vandens temperatūra (°C)
|60
|Vandens įvadas
|1″
|Pavaros tipas
|Benzinas
|Variklio gamintojas
|Honda
|Variklio tipas
|GX 160
|vienu metu vartotojų skaičius
|1
|Mobilumas
|Nešiojamas
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (su priedais) (kg)
|35,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|37,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|570 x 434 x 430
Komplektacija
- Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
- Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
- Rėminė konstrukcija su pritaikymu kėlimui kranu
Įranga
- Rėminis narvas
Priedai
Valymo priemonės
HD 728 B Cage atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.