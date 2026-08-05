Aukšto slėgio plovykla HD 728 B Cage

Mobilus šalto vandens aukšto slėgio valymo įrenginys su benzininiu varikliu įvairioms valymo užduotims.

Kompaktiškas, horizontalus, benzininis aukšto slėgio siurblys be vandens pašildymo pritaikytas valymo užduotims bet kokioje vietoje. Kompaktiškas variklio ir siurblio mazgas sumontuotas ant tvirto rėmo. Įrenginio kompaktiškumas užtikrina netrikdomą transportavimą tarp darbo vietų. Jo vieno cilindro keturtaktis oru aušinamas variklis lengvai užvedamas užtraukiamu starteriu. Siurblio žalvarinė cilindro galvutė ir nerūdijančio plieno vožtuvai yra sukurti sunkioms profesionalių valymo užduotims įgyvendinti ir užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Tikslus ploviklio dozavimo matavimas užtikrina tinkamą ploviklio koncentraciją darbui atlikti, todėl padeda sumažinti cheminių valiklių sąnaudas. Įmontuotas apsauginis vožtuvas patikimai saugo įrenginį nuo pernelyg aukšto slėgio. Šilumos jutiklis ant siurblio cilindro galvutės išjungia variklį automatiškai, jei temperatūra viršija tam tikrą ribą, esant uždarai veiklos grandinei (kai purškimo pistoletas išjungtas). Tvirtas rėmas užtikrina patogų ir lengvą pakrovimo procesą transportuojant.

Savybės ir privalumai
Kompaktiškas, tvirtas ir mobilus
  • Subalansuotas svorio centras ir ergonomiška konstrukcija.
  • Patvarus nešiojamas vamzdinis plieno rėmas.
  • Sukurtas specialiai dažytojams ir fasadų valytojams (HD 728 B Cage).
Sunkiausiems darbams
  • Tvirtas vamzdinio plieno rėmas apsaugo visus komponentus.
  • Kėlimo kilpa transportuoti kranu samdomų paslaugų, statybos, žemės ūkio ir miškininkystės srityje.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vandens srautas (l/h) 650
Darbinis slėgis (bar/MPa) 150 - 150 / 15
Maks. slėgis (bar/mbar) 160 / 16
Tiekiamo vandens temperatūra (°C) 60
Vandens įvadas 1″
Pavaros tipas Benzinas
Variklio gamintojas Honda
Variklio tipas GX 160
vienu metu vartotojų skaičius 1
Mobilumas Nešiojamas
Spalva Antracitas
Svoris (su priedais) (kg) 35,5
Svoris (su pakuote) (kg) 37,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 570 x 434 x 430

Komplektacija

  • Purškimo pistoletas: EASY!Force Advanced
  • Aukšto slėgio žarnos ilgis: 10 m
  • Rėminė konstrukcija su pritaikymu kėlimui kranu

Įranga

  • Rėminis narvas
Aukšto slėgio plovykla HD 728 B Cage
Aukšto slėgio plovykla HD 728 B Cage
Aukšto slėgio plovykla HD 728 B Cage
Aukšto slėgio plovykla HD 728 B Cage
Aukšto slėgio plovykla HD 728 B Cage
Aukšto slėgio plovykla HD 728 B Cage
Aukšto slėgio plovykla HD 728 B Cage
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HD 728 B Cage atsarginės dalys

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