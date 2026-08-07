Plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
Patikimas B 110R grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta, 180 Ah ličio akumuliatoriumi, integruotu akumuliatoriaus įkrovikliu, šoniniu šveitimo disku, DOSE ploviklio dozavimo sistema.
B 110 R Bp Pack grindų plovimo įrenginys su operatoriaus vieta tiekiamas su 180 Ah ličio akumuliatoriumi, suteikiančiu greito ir tarpinio įkrovimo galimybę, kurio tarnavimo laikas yra maždaug keturis kartus ilgesnis nei švino rūgštinių akumuliatorių ir kurį galima įkrauti bet kuriuo metu naudojant integruotą akumuliatoriaus įkroviklį. Šis įrenginys nustebins jus puikiu našumu plaunant didelius plotus. Dėl dviejų 110 l talpos rezervuarų ir 75 cm darbinio pločio cilindrinio šepečio galvutės galima išvalyti iki 5 100 kv. m plotą per valandą. Dėl šoninio šveitimo disko darbinis plotis padidėja dar 10 cm, todėl patalpas išvalysite iki pat pakraščių, o kai kuriais atvejais galima valyti net ir po lentynomis. Įrangos komplekte taip pat yra automatinė nešvaraus vandens skalavimo sistema, vandens dozavimo sistema, prisitaikanti prie įrenginio greičio, „DOSE“ ploviklio dozavimo sistema ir integruota „KIK“ raktų sistema, leidžianti suteikti naudotojams individualias prieigos teises. Ir dar daugiau, B 110 R stebina paprastu valdymu – tiek dėl novatoriško „EASY Operation“ jungiklio, tiek dėl savo didelio spalvoto ekrano, kuriame nurodymus galima skaityti net 30 kalbų.
Savybės ir privalumai
Laiką ir išlaidas taupantis šoninio plovimo mazgas
- Galite plauti prie pat sienų ar po lentynomis.
- Esant kliūčiai palenkiamas po įrenginiu taip apsaugant nuo pažeidimų.
- Kaštų taupymas išvengiant papildomo rankinio valymo pakraščiuose.
Ilgai veikiantys ličio jonų akumuliatoriai
- Net keturis kartus ilgesnis tarnavimo laikas, lyginant su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Galimas trumpalaikis ir tarpinis įkrovimas nekenkiant akumuliatoriui.
- Rečiau keičiami akumuliatoriai, mažesnės išlaidos, mažiau prastovų.
Cilindrinių šepečių plovimo mazgas su integruota pašlavimo funkcija
- Pagamintas iš grūdinto aliuminio, su plačiais apsauginiais ratais kraštuose.
- Taupanti laiką pašlavimo funkcija stambesnių šiukšlių surinkimui.
- Dėka tylaus veikimo tinka darbui triukšmui jautrioje aplinkjoje.
Tvirtas siurbimo rėmas iš grūdinto aliuminio
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Nukreipia nuo susidūrimo su siena taip apsaugant nuo sugadinimo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|950
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|110 / 110
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 5100
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|3600
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|25,6 / 180
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50
|Įkalnės įveikimas (%)
|10
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1200
|Šepečio slėgis (kg)
|75
|Apsisukimo plotis (mm)
|1750
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 5,7
|Garso lygis (dB(A))
|59
|Nominali galia (W)
|up to 2350
|Programinės įrangos atnaujinimai
|2032-01-01
|Svoris (be priedų) (kg)
|396,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Komplektacija
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
- Šoninio plovimo mazgas
- Tvirtas aliuminio liejinio siurbimo balkis
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- DOSE sistema
- Stovėjimo stabdis
- Integruota pašlavimo funkcija
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Reguliuojamo aukščio sėdynė
- Švaraus vandens lygio indikatorius: Per vandens slėgį
- Su dienos šviesomis
- Valymo priemonės dozavimas mažais kiekiais iki 0,25%
- Tvirta priekio apsauga
- Nuo greičio priklausomas vandens dozavimas
- Programinės įrangos atnaujinimas ir nuostolių vertinimas nuotoliniu būdu per „Kärcher“ įrenginių parko valdymo sistemą
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- Ypač tylaus veikimo cilindrinių šepečių galvutė triukšmui jautrioms vietoms
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
Pritaikymo sritys
- Puikiai tinka naudojimui prekybos centruose ar viešbučiuose
- Taip pat tinka gamybinių patalpų ar sandėlių valymui