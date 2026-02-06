Plovimo įrenginys BD 50/40 RS Bp Pack

Kompaktiškas vairuojamsis šveitiklis su džiovinimo funkcija ir diskų konstrukcija, 51 arba 55 cm darbinis plotis, ir maždaug 40 l bakas. 120 cm manevravimo kampas. Su „Eco“ režimu taupant energiją ir valymo metu.

Šis „Step-on“ valytuvas yra greitas ir manevringas. „BD 50/40 RS“ yra idealus įrenginys valyti prekybos centrams, viešiesiems pastatams, sveikatos priežiūros patalpoms. Itin mažas apsisukimo spindulys leidžia puikiai išvalyti net sudėtingose situacijose. Valytuvas sukasi aplink šepečio ašį, kad 100% visiškai paimtų vandenį net griežčiausiuose posūkiuose. Dėl reguliuojamo „Eco“ energijos režimo ir išteklius taupanti priežiūra gali būti atliekama su puikiais valymo rezultatais, tokiu būdu aplinkosaugos aspektai derinami su aukštais valymo rezultatais. Galinis dangtelis visiškai atsikabina, kad būtų lengva patekti į akumuliatoriaus skyrių ir įkrauti.

Savybės ir privalumai
Paprasta naudoti
  Lengvas naudoti.
  • Ekonomiškas režimas sutaupo laiko, energijos, vandens ir valiklio.
Automatinio pripildymo parinktis.
  • Įrenginys yra prijungiamas prie vandens šaltinio. Vandens tiekimas automatiškai užsukamas įrenginiui prisipildžius iki reikiamo lygio.
  • Tai sutaupo laiko, nes mašinos operatorius tuo metu gali atlikti kitus darbus.
DS3 dozavimo sistema.
  • Perdozavimo sustabdymui. (Galima įsigyti papildomai)
Ekonominis režimas
  • Sutaupo laiko, energijos, vandens ir valiklio.
Kompaktiškas
  Lengvas naudoti.
  • Ekonomiškas režimas sutaupo laiko, energijos, vandens ir valiklio.
  • Geram manevringumui, didesnio paviršiaus ploto padengimui ir patogesniam valymui.
Lengvas perjungimas.
  • Valytuvai ir šepečiai pakeičiami be jokių įrankių.
  • Valytuvas pakeičiamas per kelias sekundes.
Unikalus valytuvo sukimosi principas.
  • 100% vandens surinkimui.
Ypatingai lengvai valdomas
  • Geram manevringumui, didesnio paviršiaus ploto padengimui ir patogesniam valymui.
Kompaktiškas
Kompaktiškas dizainas
  • Patogu transportuoti ir laikyti.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 510
Darbinis siurbimo plotis (mm) 691
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 40 / 40
Teorinis ploto našumas (m²/h) 2805
Praktinis ploto našumas (m²/h) 2000
Akumuliatoriaus tipas Nereikalaujantis aptarnavimo
Akumuliatorius (V/Ah) 36 / 76
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 230 / 50 - 60
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 20 / 26
Vandens sunaudojimas (l/min) 1,5
Garso lygis (dB(A)) 60
Nominali galia (W) max. 1080
Bendras leistinas svoris (kg) 330
Matmenys (I x P x A) (mm) 1118 x 691 x 1316

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Siurbimo balkis, lenktas
  • Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte

Įranga

  • Galinga ratų pavara
  • Automatinis vandens srauto sustabdymas
  • Elektromagnetinis vožtuvas
  • 2-jų talpų sistema
