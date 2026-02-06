Plovimo įrenginys BD 50/40 RS Bp Pack
Kompaktiškas vairuojamsis šveitiklis su džiovinimo funkcija ir diskų konstrukcija, 51 arba 55 cm darbinis plotis, ir maždaug 40 l bakas. 120 cm manevravimo kampas. Su „Eco“ režimu taupant energiją ir valymo metu.
Šis „Step-on“ valytuvas yra greitas ir manevringas. „BD 50/40 RS“ yra idealus įrenginys valyti prekybos centrams, viešiesiems pastatams, sveikatos priežiūros patalpoms. Itin mažas apsisukimo spindulys leidžia puikiai išvalyti net sudėtingose situacijose. Valytuvas sukasi aplink šepečio ašį, kad 100% visiškai paimtų vandenį net griežčiausiuose posūkiuose. Dėl reguliuojamo „Eco“ energijos režimo ir išteklius taupanti priežiūra gali būti atliekama su puikiais valymo rezultatais, tokiu būdu aplinkosaugos aspektai derinami su aukštais valymo rezultatais. Galinis dangtelis visiškai atsikabina, kad būtų lengva patekti į akumuliatoriaus skyrių ir įkrauti.
Savybės ir privalumai
Paprasta naudoti
- Lengvas naudoti.
- Ekonomiškas režimas sutaupo laiko, energijos, vandens ir valiklio.
Automatinio pripildymo parinktis.
- Įrenginys yra prijungiamas prie vandens šaltinio. Vandens tiekimas automatiškai užsukamas įrenginiui prisipildžius iki reikiamo lygio.
- Tai sutaupo laiko, nes mašinos operatorius tuo metu gali atlikti kitus darbus.
DS3 dozavimo sistema.
- Perdozavimo sustabdymui. (Galima įsigyti papildomai)
Ekonominis režimas
- Sutaupo laiko, energijos, vandens ir valiklio.
Kompaktiškas
- Geram manevringumui, didesnio paviršiaus ploto padengimui ir patogesniam valymui.
Lengvas perjungimas.
- Valytuvai ir šepečiai pakeičiami be jokių įrankių.
- Valytuvas pakeičiamas per kelias sekundes.
Unikalus valytuvo sukimosi principas.
- 100% vandens surinkimui.
Ypatingai lengvai valdomas
Kompaktiškas dizainas
- Patogu transportuoti ir laikyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|510
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|691
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|40 / 40
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|2805
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2000
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|36 / 76
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|1,5
|Garso lygis (dB(A))
|60
|Nominali galia (W)
|max. 1080
|Bendras leistinas svoris (kg)
|330
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Siurbimo balkis, lenktas
- Integruotas akumuliatorius ir integruotas įkroviklis komplekte
Įranga
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema