Plovimo įrenginys Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Galingas akumuliatorius, našus akumuliatoriaus įkroviklis, 100 cm darbinis plotis ir cilindrinių šepečių šveitimo galva: grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack skirtas sudėtingiems pramoniniams darbams.
Tvirtą grindų valymo įrenginį su sėdima operatoriaus vietas B 260 RI Bp Pack galima naudoti įvairiems valymo darbams. Dėka 260 litrų švaraus ir nešvaraus vandens talpos, išteklius taupančią valymo priemonės dozavimo sistemos DOSE, laiką taupančios automatinio užpildymo funkcijos ir nešvaraus vandens talpos plovimo sistemos, įrenginys gali būti naudojamas įvairiems valymo darbams. Sukurtas naudoti sudėtingomis pramoninėmis sąlygomis, tiekiamas su darbiniais žibintais, 630 Ah akumuliatoriumi kartu su tinkamu įkrovikliu, jis įspūdingai veikia su naujai sukurta cilindrinių šepečių šveitimo galva, kuri dėl optimizuotos integruotos šlavimo funkcijos padeda išvengti daug laiko reikalaujančio rankinio išankstinio šlavimo ir kartu sumažina siurbimo balkio užsikimšimo riziką. Siurbimo balkis taip pat buvo naujai sukurtas optimizuojant oro srautą, bei kartu su dviem nesidėvinčiomis bešepetėlinėmis Ec turbinomis užtikrina puikius susiurbimo rezultatus. Jo 100 cm darbinis plotis ir iki 10 km/val. važiavimo greitis leidžia greitai pasiekti didelį valomo ploto našumą. Vairavimo kampo jutiklis užtikrina maksimalų saugumą posūkiuose, stabdydamas, kad sulėtintų mašiną, jei greitis yra per didelis.Be to, važiuojant posūkiais automatiškai optimizuojamas išpurškiamo vandens kiekis.
Savybės ir privalumai
Naujai sukurta cilindrinių šepečių šveitimo galvaŽymiai pagerina šlavimo rezultatus ir apsaugo nuo siurbimo balkio užsikimšimo. Cilindrinius šepečius galima pakeisti per kelias sekundes ir be įrankių. Puikūs valymo rezultatai
10 km/val važiavimo greitisPer trumpą laiką galima pasiekti didelį valymo našumą ir greitai atlikti transportavimo operacijas. Vairo posūkio kampo jutiklis veikia kaip saugos funkcija važiuojant posūkiuose. Jei važiuojant posūkiuose greitis per didelis aktyvuojamas automatinis stabdymas.
Standartinėje komplektacijoje yra dvi turbinosPuikūs susiurbimo rezultatai ant visų tipų paviršių Nenusidėvinčios bešepetėlinės Ec turbinos Optimizuotas oro srautas naujai sukurtame siurbimo balkyje
Suvirintas pramoninis siurbimo balkis
- Su tvirtomis, ilgaamžėmis Linatex® siurbimo juostomis puikiai siurbimo kokybei.
- Greitas ir paprastas siurbimo juostų pakeitimas.
- Tvirtas apsauginio rėmo laikiklis
Su "DOSE" valymo priemonės dozavimo sistema
- Taupo valymo priemonę.
- Tikslus ir vienodas dozavimas (galima nustatyti nuo 0 iki 3%).
- Valymo priemonę galima pakeisti neištuštinus švaraus vandens talpos.
Inovatyvi KIK sistema
- Didesnė apsauga nuo neteisingų veikimų.
- Mažesni serviso kaštai.
- Optimalus derinimas su individualiomis valymo užduotimis neapsunkinant vartotojo.
Didelis spalvotas ekranas
- Aiškiai išdėstytas programos rodymas.
- Lengvesnis naudojimas ir trumpesnis mokymosi laikas.
Cilindrinių šepečių plovimo mazgas su integruota pašlavimo funkcija
- Taupanti laiką pašlavimo funkcija stambesnių šiukšlių surinkimui.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.
- Dar tylenis, todėl idealiai tinka triukšmui jautriose vietose (valymui dienos metu, ligoninėse, viešbučiuose ir kt.).
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (cm)
|100
|Darbinis plotis su 1 šoniniu šepečiu (mm)
|1220
|Darbinis plotis su 2 šoniniais šepečiais (mm)
|1220
|Darbinis siurbimo plotis (cm)
|114
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla ( )
|260 / 260
|Konteinerio talpa (l)
|26
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 10000
|Praktinis ploto našumas (m²)
|7000
|Akumuliatoriaus tipas
|Reikalaujantis mažai priežiūros
|Akumuliatorius (V/Ah)
|36 / 630
|Veikimo laikas (h)
|max. 5
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 12
|Greitis (km/h)
|max. 10
|Įkalnės įveikimas (%)
|max. 15
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|1250
|Šepečio slėgis (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Apsisukimo plotis (cm)
|212
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 9
|Garso lygis (dB(A))
|73
|Bendras leistinas svoris (kg)
|1840
|Svoris (be priedų) (kg)
|1430
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Komplektacija
- Cilindrinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatorius ir įkroviklis komplekte
- Siurbimo balkis, lenktas
- Šoninis šepetys
- Valymo priemonei skirtas dozavimo bakelis su uždaro ciklo sistema
Įranga
- Automatinis užpildymas
- Patentuota talpos skalavimo sistema
- Galinga ratų pavara
- Automatinis vandens srauto sustabdymas
- DOSE sistema
- Stovėjimo stabdis
- Integruota pašlavimo funkcija
- Reguliuojama vairo padėtis
- Šlavimo funkcija
- Elektromagnetinis vožtuvas
- 2-jų talpų sistema
- Su dienos šviesomis
- Siurbimo gumų tipas: Linatex®
- Kärcher spalvų ir veikimo koncepcija
- „Kärcher Intelligent Key System“ (KIK) su daugiau nei 30 vartotojui skirtų kalbų ir individualiomis vartotojo teisėmis
- „Home Base“ šluostės tvirtinimo galimybės
- Greičio sumažinimas atliekant posūkius užtikrina didesnį saugumą
- Elektrinis ir mechaninis plūdinis jungiklis
- Lengvai valdomas jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Tinka naudoti gamybinėse salėse, sandėliuose, logistikos pastatuose ir sunkiosios pramonės objektuose