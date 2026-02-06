Plovimo įrenginys B 80 W Bp DOSE (disc)
Savaeigė grindų plovimo mašina (talpa 80l). Puikiai tinka 1500-3000m2 grindų plotui. Komplektavimo pavyzdys su diskiniu šepečiu ir 75cm darbiniu pločiu.
Įvairių tipų akumuliatoriams (24 V, 170-240 Ah) pritaikytas savaeigis grindų plovimo įrenginys B 80 W Bp. Su šepečio galvute ir diskiniais šepečiais, automatiniu nubraukėjo pakėlimu ir nuleidimu, 75 cm darbiniu pločiu, dideliu spalvotu LCD ekranu, traukos pavara ir KIK raktų sistema, apsaugančia nuo valdymo klaidų. Be to, "eco!efficiency" režimas skirtas ilgesniam akumuliatoriaus veikimo laikui, talpų plovimo sistema, skirta automatiškai ir be purslų išvalyti nešvaraus vandens talpą, taip pat automatinio užpildymo funkcija, kad būtų lengva užpildyti vandens baką. Pastaba: aprašoma pavyzdinė komplektacija. Įrenginį galima rinktis iš įvairių komplektacijos variantų, pavyzdžiui, su skirtingais akumuliatoriais, su DOSE valymo priemonės dozatoriumi arba 65 cm darbinio pločio.
Savybės ir privalumai
4 rūšių akumuliatoriaus pasirinkimas
- Akumuliatorių rūšys: nereikalaujantys aptarnavimo 170 Ah (C5) su stiklo pluošto technologija, nereikalaujantys aptarnavimo 180 Ah (C5), reikalaujantys nedidelio aptarnavimo 180 Ah (C5) arba nereikalaujantys aptarnavimo 240 Ah (C5).
- Integruoti akumuliatorių įkrovikliai tinka įvairioms baterijų rūšims
- Ilgalaikiam akumuliatoriaus tarnavimui
Patogi automatinė pripildymo funkcija
- Laiką taupantis švaraus vandens talpos užpildymas
- Užpildymas švariu vandeniu automatiškai sustabdomas, kai talpa tampa pilna
Automatinis šepečio ir siurbimo balkio pakėlimas ir nuleidimas
- Šepetys ir siurbimo balkis nuleidžiami automatiškai, priklausomai nuo pasirinktos valymo programos
- Praktiška: važiuojant atbuline eiga, siurbimo balkis pakeliamas automatiškai
Diskinio šepečio mazgas
- Darbinis plotis 65 arba 75 cm
- Paprastas naudojimas: šepetys atpalaiduojamas paspaudus kojinį pedalą, o užfiksuojamas lengvai spustelėjus įrenginį žemyn arba užfiksuojant rankiniu būdu
EASY Valdymo jungiklis
- Paprasta naudoti.
- Pagrindinės funkcijos pasirenkamos EASY jungikliu.
Energiją taupantis eco!efficiency režimas
- Mažesniam energijos suvartojimui ir ženkliai ilgesniam akumuliatoriaus baterijos tarnavimui
- Itin tylus veikimas, optimaliai tinka naudojimui triukšmui jautriose zonose (pvz. ligoninės ar viešbučiai)
Paprastas naudojimas
- Paprastas valdymas dėl aiškaus skirtingomis spalvomis paženklintų kontrolės elementų
- Aiškios operacijos ir sutrumpintas apmokymui skirtas laikas
Reguliuojamas šepečio prispaudimo stipris
- Elektrinis šepečio prispaudimo reguliavimas
- Paprastas šepečio prispaudimo reguliavimas
- Automatinis šepečio prispaudimo reguliavimas
Galinga ratų pavara
- Keičiamos judėjimo pirmyn ir atgal kryptys
- Gali būti nustatytas maksimalus greitis
Tiesus arba išlenktas valytuvas
- Idealiai tinka visų tipų grindų dangoms
- Galimybė naudoti įvairių rūšių siurbimo gumas: iš natūralaus kaučiuko, riebalams atsparaus poliuretano, su išpjovomis jautrioms grindims ar be jų, skirtomis šiurkščioms grindims
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|750
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|940
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|80 / 80
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|3000
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2250
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 240
|Veikimo laikas (h)
|max. 4
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 9
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|210
|Šepečio slėgis (kg)
|54
|Apsisukimo plotis (mm)
|1800
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|10
|Garso lygis (dB(A))
|69
|Įtampa (V)
|100 / 240
|Dažnis (Hz)
|50 / 60
|Nominali galia (W)
|max. 2200
|Bendras leistinas svoris (kg)
|404
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1617 x 810 x 1154
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Akumuliatoriaus įkroviklis
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema