Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp
BD 70/75 W Classic Bp 75 litrų talpa ir dviejų diskų šepečio galvute. Labai paprasta naudoti ir ypač universalus.
Paprasta koncepcija, naudojimas, lengva priežiūra: akumuliatorinis BD 70/75 W Classic Bp stumiamas grindų plovimo įrenginys yra ypač patogus naudoti ir užtikrina puikius valymo rezultatus dėl dviejų diskų šepečio galvutės su reguliuojamu šepečio kontaktiniu slėgiu ir aliuminio valytuvu. Tvirtas, itin kompaktiškas įrenginys yra labai manevringas ir universalus. 75 litrų tūrio talpa užtikrina ilgą darbo laiką.
Savybės ir privalumai
Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminioTvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe. Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Ypač paprastas darbas su įrenginiuVisos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis. Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Kompaktiškas ir tvirtas dizainasUniversalus, lengvai manevruojantis įrenginys su geru apžvalgos matomumu operatroiui. Sumažinta rizika pažeisti įrenginį ar objektus aplink.
Plovimo šepečio prispaudimas reguliuojamas pagal poreikį
- Kontaktinis spaudimas gali būti padidintas nuo 30 kg iki 50 kg priklausomai nuo poreikio.
- Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar nedideliam jo kiekui, bei jautrioms mechaniniam poveikiui grindims.
- Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar esant dideliam jo kiekiui, o taip pat apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Traukos variklis
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|705
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|1030
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|75 / 75
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|max. 3525
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|2115
|Akumuliatorius (V)
|24
|Greitis (km/h)
|max. 5
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180 - 180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,75
|Garso lygis (dB(A))
|63 - 65
|Nominali galia (W)
|max. 1850
|Bendras leistinas svoris (kg)
|325
|Svoris (be priedų) (kg)
|100
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
- Siurbimo balkis, lenktas
Įranga
- Galinga ratų pavara
- 2-jų talpų sistema
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealus grindų valymui mažmeninės ar kt. prekybos parduotuvėse, bei sporto salėse
- Tinkamas grindų valymui oro uostuose ar pramonės objektuose
- Puikiai tinka valymo paslaugų įmonių vykdomai veiklai, sporto salėse