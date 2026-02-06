Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp

BD 70/75 W Classic Bp 75 litrų talpa ir dviejų diskų šepečio galvute. Labai paprasta naudoti ir ypač universalus.

Paprasta koncepcija, naudojimas, lengva priežiūra: akumuliatorinis BD 70/75 W Classic Bp stumiamas grindų plovimo įrenginys yra ypač patogus naudoti ir užtikrina puikius valymo rezultatus dėl dviejų diskų šepečio galvutės su reguliuojamu šepečio kontaktiniu slėgiu ir aliuminio valytuvu. Tvirtas, itin kompaktiškas įrenginys yra labai manevringas ir universalus. 75 litrų tūrio talpa užtikrina ilgą darbo laiką.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp: Plovimo mazgas ir siurbimo balkis pagaminti iš ilgaamžio aliuminio
Tvirtas įrenginys sunkioms darbo sąlygoms ir maža gedimų tikimybe. Sukurtas darbui net ir esant ypač sunkioms ar atšiaurioms sąlygoms.
Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp: Ypač paprastas darbas su įrenginiu
Visos įrenginio funkcijos valdomos mygtukais, jungikliais ar svirtelėmis. Specialus spalvinis žymėjimas patogiam darbui ir trumpam, lengvai suprantamam instruktažui.
Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp: Kompaktiškas ir tvirtas dizainas
Universalus, lengvai manevruojantis įrenginys su geru apžvalgos matomumu operatroiui. Sumažinta rizika pažeisti įrenginį ar objektus aplink.
Plovimo šepečio prispaudimas reguliuojamas pagal poreikį
  • Kontaktinis spaudimas gali būti padidintas nuo 30 kg iki 50 kg priklausomai nuo poreikio.
  • Mažesnis prispaudimas naudojamas lengvam purvui ar nedideliam jo kiekui, bei jautrioms mechaniniam poveikiui grindims.
  • Didesnis prispaudimas naudojamas esant įsisenėjusiam purvui ar esant dideliam jo kiekiui, o taip pat apsauginių dengiamųjų sluoksnių nuo dangos pašalinimui.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Traukos variklis
Darbinis šepečių plotis (mm) 705
Darbinis siurbimo plotis (mm) 1030
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 75 / 75
Teorinis ploto našumas (m²/h) max. 3525
Praktinis ploto našumas (m²/h) 2115
Akumuliatorius (V) 24
Greitis (km/h) max. 5
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180 - 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,75
Garso lygis (dB(A)) 63 - 65
Nominali galia (W) max. 1850
Bendras leistinas svoris (kg) 325
Svoris (be priedų) (kg) 100
Matmenys (I x P x A) (mm) 1445 x 750 x 1065

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 2 Piece(s)
  • Siurbimo balkis, lenktas

Įranga

  • Galinga ratų pavara
  • 2-jų talpų sistema
Plovimo įrenginys BD 70/75 W Classic Bp
Videos
Pritaikymo sritys
  • Idealus grindų valymui mažmeninės ar kt. prekybos parduotuvėse, bei sporto salėse
  • Tinkamas grindų valymui oro uostuose ar pramonės objektuose
  • Puikiai tinka valymo paslaugų įmonių vykdomai veiklai, sporto salėse
Priedai
Valymo priemonės