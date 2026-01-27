Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
Diskinis akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys BD 43/25 C Bp Pack. Praktiškas pasirinkimas iki 900 kv. m. ploto grindų kasdieninei priežiūrai ir giluminiam valymui.
Akumuliatorinis stumiamas grindų plovimo įrenginys BD 43/25 C Bp Pack su diskine technologija, kurio darbinis plotis yra 43 centimetrai, 900 milimetrų V formos valytuvas ir 25 litrų bako tūris. Jis skirtas ekonomiškam giluminiam ir techniniam iki 900 m² plotų valymui. Dėl savo manevringumo ir praktiškumo jis puikiai tinka apstatytoms patalpoms prižiūrėti. Maitinamas 24 voltų akumuliatorius, kurio talpa 76 Ah. Komplekte su akumuliatoriaus įkrovikliu. EASY Operation sistema su būdingais geltonais valdymo elementais, kurie leidžia valdyti paprastai, todėl procesas tampa lengvas tarsi vaikų žaidimas, todėl pradedant naudoti reikalinga trumpa naudojimo instrukcija. Įrenginio valymo ir priežiūros procesai yra paprasti.
Savybės ir privalumai
Tvirti ir patvarūs valdymo elementaiSkirtas kasdieniniam naudojimui Tvirtas, patvarus ir patikimas įrenginys
EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymasAiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai Elektromagnetinis vožtuvas automatiniam vandens išjungimui, atleidus "mirusio žmogau" jungiklį. Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Mažas, kompaktiškas įrenginysItin manevringas ir lengvas naudoti. Geras valomų paviršių apžiūros laukas.
Talpi vieta akumuliatoriams - galimybė pritaikyti įvairios talpos akumuliatorius
- Lengvai prienami akumuliatoriai - patogiam jų pakeitimui
- Taip pat tinka darbui keliomis darbo pamainomis
Patogi „Home Base“ sistema
- Galimybė įvairių talpų ar valymo šluotų laikymui
- Įvairūs valymo įrankiai gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio
Pradinis modelis 25-35l įrenginių klasėje
- Puikus kainos ir našumo santykis
- Tik svarbiausios funkcijos
Lengvai matomi geltoni valdymo elementai
76Ah akumuliatorių baterija kartu su išoriniu įkrovikliu komplektacijoje
- Paprastas akumuliatorių įkrovimas, pakanka įprastos 230V el. rozetės
- Nepriklausomas akumuliatorinis įrenginys. Nėra el. laido pažeidimo pavojaus
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|430
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|750
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|25 / 25
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|1720
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|860
|Akumuliatoriaus tipas
|Nereikalaujantis aptarnavimo
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 76
|Veikimo laikas (h)
|max. 2
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h)
|approx. 8,7
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,7
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Nominali galia (W)
|1100
|Spalva
|Antracitas
|Bendras leistinas svoris (kg)
|115
|Svoris (be priedų) (kg)
|40
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- 2-jų talpų sistema