Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah

Diskinis akumuliatorinis grindų plovimo įrenginys BD 43/25 C Bp Pack. Praktiškas pasirinkimas iki 900 kv. m. ploto grindų kasdieninei priežiūrai ir giluminiam valymui.

Akumuliatorinis stumiamas grindų plovimo įrenginys BD 43/25 C Bp Pack su diskine technologija, kurio darbinis plotis yra 43 centimetrai, 900 milimetrų V formos valytuvas ir 25 litrų bako tūris. Jis skirtas ekonomiškam giluminiam ir techniniam iki 900 m² plotų valymui. Dėl savo manevringumo ir praktiškumo jis puikiai tinka apstatytoms patalpoms prižiūrėti.  Maitinamas 24 voltų akumuliatorius, kurio talpa 76 Ah. Komplekte su akumuliatoriaus įkrovikliu. EASY Operation sistema su būdingais geltonais valdymo elementais, kurie leidžia valdyti paprastai, todėl procesas tampa lengvas tarsi vaikų žaidimas, todėl pradedant naudoti reikalinga trumpa naudojimo instrukcija. Įrenginio valymo ir priežiūros procesai yra paprasti.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah: Tvirti ir patvarūs valdymo elementai
Tvirti ir patvarūs valdymo elementai
Skirtas kasdieniniam naudojimui Tvirtas, patvarus ir patikimas įrenginys
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah: EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymas
EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymas
Aiškūs ir lengvai suprantami valdymo elementai Elektromagnetinis vožtuvas automatiniam vandens išjungimui, atleidus "mirusio žmogau" jungiklį. Paprasti, geltonos spalvos, valdymo elementai palengvina įrenginio naudojimą
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah: Mažas, kompaktiškas įrenginys
Mažas, kompaktiškas įrenginys
Itin manevringas ir lengvas naudoti. Geras valomų paviršių apžiūros laukas.
Talpi vieta akumuliatoriams - galimybė pritaikyti įvairios talpos akumuliatorius
  • Lengvai prienami akumuliatoriai - patogiam jų pakeitimui
  • Taip pat tinka darbui keliomis darbo pamainomis
Patogi „Home Base“ sistema
  • Galimybė įvairių talpų ar valymo šluotų laikymui
  • Įvairūs valymo įrankiai gali būti laikomi tiesiog ant įrenginio
Pradinis modelis 25-35l įrenginių klasėje
  • Puikus kainos ir našumo santykis
  • Tik svarbiausios funkcijos
Lengvai matomi geltoni valdymo elementai
76Ah akumuliatorių baterija kartu su išoriniu įkrovikliu komplektacijoje
  • Paprastas akumuliatorių įkrovimas, pakanka įprastos 230V el. rozetės
  • Nepriklausomas akumuliatorinis įrenginys. Nėra el. laido pažeidimo pavojaus
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis (mm) 430
Darbinis siurbimo plotis (mm) 750
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 25 / 25
Teorinis ploto našumas (m²/h) 1720
Praktinis ploto našumas (m²/h) 860
Akumuliatoriaus tipas Nereikalaujantis aptarnavimo
Akumuliatorius (V/Ah) 24 / 76
Veikimo laikas (h) max. 2
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas (h) approx. 8,7
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 230 / 50 - 60
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,7
Garso lygis (dB(A)) 66
Nominali galia (W) 1100
Spalva Antracitas
Bendras leistinas svoris (kg) 115
Svoris (be priedų) (kg) 40
Matmenys (I x P x A) (mm) 1135 x 520 x 1025

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Akumuliatorius
  • Akumuliatoriaus įkroviklis
  • Siurbimo balkis, V formos

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
Videos
Priedai
Valymo priemonės