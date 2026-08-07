Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li

Akumuliatorinis, kompaktiškas BD 43/25 C Classic Bp Pack grindų plovimo įrenginys, kurio darbinis plotis 43 cm, su 25 l talpomis, diskinio šepečio mazgu ir 90 Ah ličio jonų akumuliatoriumi.

Dėl kompaktiškų formų, 43 centimetrų pločio ir dviejų 25 litrų švaraus ir nešvaraus vandens talpų akumuliatorinis stumiamas grindų plovimo įrenginys 43/25 C Classic Bp Pack yra puikus sprendimas naudoti visur, kur mažai erdvės ir nėra galimybės naudoti didesnių grindų plovimo įrenginių. Tai puikus pasirinkimas statybų priežiūros paslaugų rangovams, viešbučiams ir restoranams ar mažesnėms parduotuvėms. Jo manevringumas, aiškus valomo paviršiaus vaizdas ir tylus diskinio šepečio mazgo veikimas, garantuoja tylų darbą net darbo valandomis triukšmui jautriose vietose. Galingas, priežiūros nereikalaujantis 90 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius užtikrina darbą iki dviejų valandų, o akumuliatorių įkrauti galima naudojant kartu su įrenginiu tiekiamu įkrovikliu. Akumuliatoriaus ciklų stabilumas yra iki keturių kartų didesnis nei įprastinių švino rūgšties akumuliatorių, o tai reiškia, kad bendros įrenginio išlaikymo sąnaudos per visą naudojimo laiką yra mažesnės, o BD 43/25 C Classic Bp Pack visada paruoštas naudoti.

Savybės ir privalumai
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatorius
Ilgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo. Nereikalaujanti priežiūros akumuliatoriaus technologija.
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: Patvarus dizainas
Patvarus dizainas
Tvirti valdymo elementai, skirti kasdieniam naudojimui. Didelis patikimumas ir ilgaamžiškumas.
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li: EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymas
EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymas
Lengvai suprantamas valdymo skydelis su piktogramomis. "Mirusio žmogaus" jungiklis ir solenoidinis vožtuvas automatiniam vandens sustabdymui. Lengva valdyti dėl spalvomis žymėtų valdymo elementų.
Efektyvus vieno šveitimo disko sprendimas
  • Tylus ir energiją taupantis diskinio šepečio mazgas.
  • Tinka naudoti triukšmui jautriose vietose.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pavaros tipas Akumuliatorius
Traukos pavara Besisukančių šepečių privalumas
Darbinis šepečių plotis (mm) 430
Darbinis siurbimo plotis (mm) 750
Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l) 25 / 25
Teorinis ploto našumas (m²/h) 1720
Praktinis ploto našumas (m²/h) 860
Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų akumuliatorius
Akumuliatorius (V/Ah) 24 / 90
Veikimo laikas (h) max. 2,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 230
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Šepečio apsisukimų greitis (rpm) 180
Šepečio slėgis (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vandens sunaudojimas (l/min) max. 2,7
Garso lygis (dB(A)) 66
Nominali galia (W) 1100
Spalva Antracitas
Svoris (be priedų) (kg) 44
Matmenys (I x P x A) (mm) 1135 x 520 x 1025

Komplektacija

  • Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
  • Akumuliatorius
  • Akumuliatoriaus įkroviklis
  • Siurbimo balkis, V formos

Įranga

  • 2-jų talpų sistema
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Videos
Pritaikymo sritys
  • Idealus sprendimas pastatų priežiūros rangovams sektoriui, viešbučiams ir restoranams
  • Grindims valyti mažesnėse mažmeninės prekybos vietose
  • Kasdieniniam valymui ligoninėse ir klinikose
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Valymo priemonės