Plovimo įrenginys BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Akumuliatorinis, kompaktiškas BD 43/25 C Classic Bp Pack grindų plovimo įrenginys, kurio darbinis plotis 43 cm, su 25 l talpomis, diskinio šepečio mazgu ir 90 Ah ličio jonų akumuliatoriumi.
Dėl kompaktiškų formų, 43 centimetrų pločio ir dviejų 25 litrų švaraus ir nešvaraus vandens talpų akumuliatorinis stumiamas grindų plovimo įrenginys 43/25 C Classic Bp Pack yra puikus sprendimas naudoti visur, kur mažai erdvės ir nėra galimybės naudoti didesnių grindų plovimo įrenginių. Tai puikus pasirinkimas statybų priežiūros paslaugų rangovams, viešbučiams ir restoranams ar mažesnėms parduotuvėms. Jo manevringumas, aiškus valomo paviršiaus vaizdas ir tylus diskinio šepečio mazgo veikimas, garantuoja tylų darbą net darbo valandomis triukšmui jautriose vietose. Galingas, priežiūros nereikalaujantis 90 Ah talpos ličio jonų akumuliatorius užtikrina darbą iki dviejų valandų, o akumuliatorių įkrauti galima naudojant kartu su įrenginiu tiekiamu įkrovikliu. Akumuliatoriaus ciklų stabilumas yra iki keturių kartų didesnis nei įprastinių švino rūgšties akumuliatorių, o tai reiškia, kad bendros įrenginio išlaikymo sąnaudos per visą naudojimo laiką yra mažesnės, o BD 43/25 C Classic Bp Pack visada paruoštas naudoti.
Savybės ir privalumai
Ilgaamžis ličio jonų akumuliatoriusIlgas veikimo laikas ir didelis našumas dėl greito ir tarpinio įkrovimo. Nereikalaujanti priežiūros akumuliatoriaus technologija.
Patvarus dizainasTvirti valdymo elementai, skirti kasdieniam naudojimui. Didelis patikimumas ir ilgaamžiškumas.
EASY valdymo panelė - lengvai suprantamas valdymasLengvai suprantamas valdymo skydelis su piktogramomis. "Mirusio žmogaus" jungiklis ir solenoidinis vožtuvas automatiniam vandens sustabdymui. Lengva valdyti dėl spalvomis žymėtų valdymo elementų.
Efektyvus vieno šveitimo disko sprendimas
- Tylus ir energiją taupantis diskinio šepečio mazgas.
- Tinka naudoti triukšmui jautriose vietose.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pavaros tipas
|Akumuliatorius
|Traukos pavara
|Besisukančių šepečių privalumas
|Darbinis šepečių plotis (mm)
|430
|Darbinis siurbimo plotis (mm)
|750
|Švaraus / nešvaraus vandens talpykla (l)
|25 / 25
|Teorinis ploto našumas (m²/h)
|1720
|Praktinis ploto našumas (m²/h)
|860
|Akumuliatoriaus tipas
|Ličio jonų akumuliatorius
|Akumuliatorius (V/Ah)
|24 / 90
|Veikimo laikas (h)
|max. 2,5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|230
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|180
|Šepečio slėgis (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vandens sunaudojimas (l/min)
|max. 2,7
|Garso lygis (dB(A))
|66
|Nominali galia (W)
|1100
|Spalva
|Antracitas
|Svoris (be priedų) (kg)
|44
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Komplektacija
- Diskinis šepetys: 1 Piece(s)
- Akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkroviklis
- Siurbimo balkis, V formos
Įranga
- 2-jų talpų sistema
Videos
Pritaikymo sritys
- Idealus sprendimas pastatų priežiūros rangovams sektoriui, viešbučiams ir restoranams
- Grindims valyti mažesnėse mažmeninės prekybos vietose
- Kasdieniniam valymui ligoninėse ir klinikose